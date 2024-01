Paris (awp/afp) - Le géant français de l'affichage publicitaire JCDecaux a enregistré une croissance de 7,6% de son chiffre d'affaires ajusté en 2023, à 3,57 milliards d'euros, après un quatrième trimestre "record", a-t-il annoncé jeudi.

"Nous avons enregistré (...) le plus important chiffre d'affaires trimestriel de notre histoire (1,1 milliard d'euros, NDLR), en croissance de +10,3% en organique et de +9,4 % en publié", a indiqué Jean-François Decaux, président du directoire et co-directeur général de JCDecaux, dans un communiqué.

"Cette forte hausse s'explique par une croissance du chiffre d'affaires digital plus élevée que prévu en cette fin d'année (...) et par le chiffre d'affaires du transport qui a retrouvé le niveau pré-Covid, hors Chine", poursuit-il, ajoutant que "toutes les zones géographiques ont connu une croissance organique positive au quatrième trimestre 2023".

Alors que JCDecaux avait connu une perte nette de 11,7 millions d'euros en 2022, ses résultats de 2023 sont portés par les performances de ses activités numérique, mobilier urbain et transport.

Les anticipations de chiffre d'affaires pour le premier trimestre 2024 et les autres données financières sur l'exercice 2023 seront communiquées à l'occasion de la publication des résultats annuels le 7 mars, a indiqué le groupe.

JCDecaux revendique une audience journalière de plus de 850 millions de personnes dans plus de 80 pays et 11.200 collaborateurs.

afp/rp