JCDecaux prévoit un impact du Covid-19 en hausse "considérable" à court terme

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le numéro un mondial de l'affichage publicitaire JCDecaux a annoncé mardi s'attendre à une forte détérioration de son activité à court terme en raison de la pandémie de Covid-19, après avoir enregistré une baisse organique de 13,9% de son chiffre d'affaires au premier trimestre 2020.

"Nous prévoyons désormais que l'impact négatif du Covid-19 sur nos activités augmentera considérablement à court terme, mais il n'est pas possible de quantifier l'amplitude ou la durée de son impact", a déclaré Jean-François Decaux, président du directoire et codirecteur général de JCDecaux, cité dans un communiqué.

Le chiffre d'affaires ajusté du groupe s'est établi à 723,6 millions d'euros au premier trimestre, contre 840 millions d'euros à la même période en 2019, soit une baisse de 13,9% en données publiées comme organiques. Les revenus du pôle mobilier urbain, premier contributeur aux profits du groupe, ont reculé de 5,5%, à 325,5 millions d'euros, tandis que ceux de la division transport ont diminué de 23,4%, à 281,7 millions d'euros. Le chiffre d'affaires des activités d'affichage s'est établi à 116,3 millions d'euros sur le trimestre écoulé, en baisse de 9%.

"Après un bon démarrage dans la plupart des marchés affichant une croissance positive, à l'exception de la Chine, en janvier et février, notre activité a commencé à être affectée de manière significative par les confinements totaux et partiels dus au Covid-19 en mars", a commenté Jean-François Decaux dans le communiqué du groupe.

Le groupe avait annoncé le 25 mars qu'il renonçait à sa projection intiale pour le premier trimestre 2020, qui portait sur un repli de 10% de son chiffre d'affaires sur une base organique.

Concernant la suite de l'exercice, "nous ne sommes pas en mesure de fournir des indications pour le deuxième trimestre ainsi que pour les troisième et quatrième trimestres", a déclaré Jean-François Decaux.

"Nous nous attendons à ce que la Communication Extérieure et la Communication Extérieure Digitale bénéficient de la réouverture des pays et des villes avec des investissements publicitaires en Mobilier Urbain et en Affichage qui rebondissent plus rapidement que pour le Transport, qui sera affecté par la distanciation sociale", a précisé le dirigeant.

-François Berthon, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 93; fberthon@agefi.fr ed: LBO

COMMUNIQUES FINANCIERS DE JCDECAUX:

https://www.jcdecaux.com/fr/communiques-de-presse

Agefi-Dow Jones The financial newswire