JCDecaux renforce ses solutions de ciblage en prenant une part majoritaire de Displayce

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le spécialiste de l'affichage extérieur JCDecaux a annoncé mardi l'acquisition d'une participation majoritaire dans Displayce, société française spécialisée dans l'achat et l'optimisation des campagnes digitales en communication extérieure. Le montant de l'opération n'a pas été divulgué. "En s'associant à Displayce, JCDecaux renforcera significativement son approche commerciale afin d'offrir à ses clients nationaux mais également locaux une solution programmatique complète [...] et un accès simple et efficace aux nouvelles méthodes d'achat et de planning intelligent", a souligné le groupe dans un communiqué. (fschott@agefi.fr) ed: LBO

July 05, 2022 12:13 ET (16:13 GMT)