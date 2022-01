JD Sports est optimiste quant à ses bénéfices, car les consommateurs dépensent plus pendant les vacances.

JD Sports Fashion a relevé mercredi ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année, dépassant les attentes du marché, grâce à la forte demande pendant le Black Friday et la période de Noël, et au fait que les consommateurs américains ont dépensé davantage pour des vêtements.

Le plus grand détaillant britannique de vêtements de sport, qui vend des marques telles que Nike, Adidas et Puma dans ses magasins physiques et en ligne, prévoit un bénéfice net avant impôts d'au moins 875 millions de livres (1,19 milliard de dollars) pour l'année se terminant le 29 janvier, ce qui est supérieur aux attentes actuelles du marché qui sont de 810 millions de livres.

Elle avait auparavant prévu un bénéfice annuel avant impôts d'au moins 750 millions de livres. (1 $ = 0,7336 livre) (Reportage de Muhammed Husain et Yadarisa Shabong à Bengaluru ; Montage de Subhranshu Sahu)