Le détaillant en ligne chinois JD.com a déclaré vendredi qu'il avait gagné un procès contre son rival Alibaba, qui a été condamné à une amende d'un milliard de yuans (140,68 millions de dollars) pour pratiques monopolistiques.

Zhejiang Tmall Network Co, Zhejiang Tmall Technology Co et Alibaba Group Holding Limited ont été reconnus coupables d'avoir abusé de leur position dominante sur le marché et d'avoir adopté des pratiques monopolistiques connues sous le nom de "choisir un parmi deux", causant de graves dommages à JD.com, selon un communiqué de JD.com, citant une décision d'un tribunal de Pékin. (1 $ = 7,1083 yuans chinois renminbi) (Reportage de la salle de presse de Pékin ; Rédaction d'Alex Richardson)