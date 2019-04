JETPULP lance une formation pour créer des fiches produits e-commerce

Toujours à l'écoute du marché, l'agence digitale JETPULP renforce son catalogue de services en annonçant la disponibilité d'une offre de formation exclusive permettant de s'approprier les mécanismes incontournables pour créer des fiches produits digitales attractives et génératrices d'engagement.

Cette nouvelle offre signée JETPULP s'appuie sur le savoir-faire de l'agence qui déploie depuis de nombreuses années des dispositifs digitaux permettant aux acteurs de la vente en ligne de gagner en compétitivité et d'accéder à de nouvelles sources de revenus.

Concrètement, après une introduction sur les clés du SEO pour un site e-shop, les équipes de JETPULP accompagneront leurs stagiaires dans l'optimisation du design, des prises de vues, de la sémantique de leurs fiches produit. Cette formation sur mesure est adaptée aux spécificités de chaque secteur d'activité et s'attache à faire prendre de la hauteur aux participants en incluant des phases de benchmark.

Laurent Bourgeois, DGA de JETPULP précise : « Nous sommes fiers de proposer des formules d'accompagnement toujours au plus près des attentes de nos clients. La formation et le coaching sont des axes de développements stratégiques pour notre activité, nous venons d'ailleurs d'accueillir notre 4ème consultante digitale formatrice pour répondre à la demande toujours plus forte autour de ces prestations faisant de nous un acteur unique sur notre marché »