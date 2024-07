PARIS (Reuters) - A deux semaines de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris, la météo reste maussade sur la capitale parisienne, compliquant notamment l'organisation des épreuves de triathlon et de natation marathon qui doivent se tenir dans la Seine.

"Ça va le faire", a assuré néanmoins vendredi Pierre Rabadan, adjoint à la maire de Paris en charge du Sport, des Jeux olympiques et paralympiques et de la Seine.

Les fortes précipitations sur Paris depuis mai ont augmenté le débit du fleuve et les niveaux de pollution de l'eau. Mais "sur les 12 derniers jours, on a eu 10-11 jours où la Seine était baignable", a indiqué l'ancien joueur de rugby sur RFI.

"On espère qu'il va faire meilleur, mais on n'a pas d'inquiétudes sur les épreuves".

La première épreuve dans la Seine est prévue le 30 juillet avec le triathlon hommes.

La météo pourrait aussi compliquer la tenue de la cérémonie d'ouverture des Jeux, prévue le 26 juillet sur le fleuve entre les ponts d'Austerlitz et d'Iéna même si Pierre Rabadan assure que la pluie ne remettra pas en cause le dispositif prévu.

"On espère avoir un peu plus de soleil, je ne vous le cache pas", a-t-il dit. "A minima, qu'il ne pleuve pas. On a envie d'avoir de belles images".

