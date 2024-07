Paris (awp/afp) - La pluie sur Paris et le sabotage du réseau ferroviaire français inquiètent à quelques heures de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques vendredi, une parade sur la Seine que les organisateurs promettent grandiose.

Dans la matinée, la SNCF a annoncé "une attaque massive pour paralyser le réseau" ferroviaire, et des perturbations qui devraient "durer au moins tout le week-end" et affecter 800.000 voyageurs.

Parmi eux, se trouvent sans doute nombre des 320.000 spectateurs attendus à la parade nautique des sportifs qui débutera à partir de 19H30, pour la première cérémonie d'ouverture de Jeux olympiques jamais organisée hors d'un stade.

La SNCF évoque "plusieurs actes de malveillance concomitants touchant les LGV Atlantique, Nord et Est", "des incendies volontaires (...) déclenchés pour endommager (ses) installations".

Une source proche du dossier a parlé auprès de l'AFP d'actes de "sabotage" manifestement coordonnés. L'ensemble des services de renseignement français est mobilisé, pour identifier les auteurs, selon une source sécuritaire.

Sans s'engager, cette source relève que le mode opératoire, ressemblait à celui utilisé par l'ultragauche par le passé.

La Dream Team prenait le train

"Un acte criminel scandaleux", selon le ministre délégué aux Transports Patrice Vergriete. "C'est les Jeux des athlètes qui en rêvent depuis des années et qui se battent pour le Graal de monter sur ces podiums et on va leur saboter ça à eux", a dénoncé la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra, assurant que les autorités travailleraient au "bon acheminement" de toutes les délégations vers les sites de compétition.

Notamment concernée la Dream Team américaine, qui est installée à Paris mais doit se rendre à Lille en TGV pour affronter la Serbie dimanche en ouverture du tournoi masculin de basket.

Le tir doit commencer ce week-end à Chateauroux, à deux heures de train de Paris. Plusieurs matchs de football sont prévus en province ce week-end, les compétition de voile débutent dimanche à Marseille.

Cérémonie pluvieuse

Autre inquiétude, les prévisions météorologiques pour la cérémonie se sont dégradées, notamment sur la deuxième partie du spectacle, et les spectateurs qui auront pu rejoindre Paris devront se munir d'un parapluie.

Cyrille Duchesne, chef du service prévisions chez Meteo Consult/La Chaîne Météo, a dit à l'AFP prévoir "désormais 70 à 80% de chances de pluie".

Quand il s'est levé et qu'il a regardé le ciel par la fenêtre pour ce "jour pas comme les autres", le patron du Comité d'organisation Tony Estanguet a vu "que ce n'était pas fou fou", a-t-il confié sur France Inter. "On s'adaptera", a-t-il toutefois assuré.

Présentant un fort enjeu d'image pour la France, la cérémonie a été placée sous haute protection, risques terroriste et de cyberattaque ayant été pointés dans un contexte géopolitique très tendu avec les guerres en Ukraine et à Gaza.

L'hypercentre de Paris est complètement fermé depuis plusieurs jours, uniquement accessible aux personnes accréditées ou munies d'un QR Code.

Tous les bateaux circulant sur le fleuve ont été contrôlés et les 85 embarcations qui promèneront les délégations font l'objet d'une surveillance serrée.

Jamais autant de forces de l'ordre n'ont été mobilisées, avec 45.000 policiers et gendarmes déployés, 2.000 agents de sécurité privée, 1.000 policiers municipaux parisiens, un contingent de 10.000 militaires. Plongeurs-démineurs et policiers d'élite sont sur le pont.

Lady Gaga et Aya Nakamura ?

Une centaine de chefs d'Etat et de gouvernement sont attendus en tribune officielle, installée sur le parvis du Trocadéro, face à la Tour Eiffel.

Vladimir Poutine en sera le grand absent, la Russie ayant été bannie des Jeux en raison de la guerre en Ukraine. La Chine sera représentée par le vice-président Han Zheng, et les Etats-Unis par Jill Biden, dont l'époux, Joe, vient de renoncer à sa réélection à la Maison Blanche.

Cette cérémonie a nourri de nombreuses interrogations sécuritaires, depuis qu'a germé l'idée validée à l'automne 2020 par Emmanuel Macron, avec l'aval du CIO, soucieux de dépoussiérer son image.

Le metteur en scène Thomas Jolly y travaille depuis 18 mois. S'il a concédé vouloir valoriser le patrimoine français, le secret est savamment entretenu sur son contenu.

Tout juste sait-on que la parade des bateaux des délégations sera rythmée par douze tableaux.

Depuis des mois, les questions vont bon train concernant l'identité des chanteurs: Céline Dion, Lady Gaga, Aya Nakamura, chanteuse francophone la plus écoutée au monde, sont données favorites. Le groupe de métal Gojira serait lui associé à la chanteuse lyrique franco-suisse Marina Viotti.

Pour permettre aux athlètes de participer à la cérémonie, les compétitions marquent vendredi une pause.

