JO/Covid-Premiers cas chez des sportifs au village des athlètes

TOKYO, 18 juillet (Reuters) - Les organisateurs des Jeux olympiques de Tokyo ont annoncé dimanche de premiers cas de contaminations parmi les sportifs résidant au village des athlètes au moment même où celui-ci commence à se remplir à quelques jours du début de la compétition.

Hébergés au village des athlètes situé dans le quartier de Harumi en bord de mer, deux athlètes originaires du même pays et concourant dans la même discipline ont été testés positifs, ont indiqué les organisateurs sans plus de précision.

Ils ont fait état de dix nouvelles contaminations parmi l'ensemble des personnes mobilisées par les Jeux, dont un troisième sportif mais qui ne résidait pas au village des athlètes. La veille, 15 contaminations avaient été recensées.

L'Afrique du Sud a fait état de son côté de trois cas positif dans son équipe de football - deux joueurs et un analyste - mais on ne sait pas pour l'instant si ces cas ont été identifiés dans le cadre du même programme de tests.

Les taux d'infection augmentent à Tokyo et de nombreux Japonais s'opposent à la tenue des Jeux olympiques et à l'afflux de visiteurs étrangers qu'ils impliquent. (Reportage Sam Nussey, version française Camille Raynaud et Gwénaëlle Barzic)