Bourse de Tokyo : JO-Le Canada dit qu'il n'enverra aucune délégation à Tokyo cet été

23 mars (Reuters) - Les comités olympique et paralympique canadiens ont indiqué dimanche qu'aucune délégation canadienne ne serait envoyée aux Jeux olympiques et paralympiques prévus l'été prochain à Tokyo, sur fond de craintes liées à l'épidémie de coronavirus qui s'est propagée à travers le monde.

Dans un communiqué conjoint, les comités canadiens appellent le Comité international olympique (CIO), le Comité international paralympique (CIP) et l'Organisation mondiale de la santé (OMS) à reporter d'un an les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques d'été prévus dans la capitale japonaise.

Cette annonce intervient alors que le Premier ministre japonais Shinzo Abe et le CIO ont ouvert la porte à un report de l'événement. (David Dolan; version française Jean Terzian)