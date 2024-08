PARIS (Reuters) -Léon Marchand a conclu son grand chelem individuel doré aux Jeux de Paris en décrochant vendredi un quatrième sacre olympique sur le 200 m quatre nages.

Après le 400 m quatre nages dimanche puis un inédit doublé 200 m papillon et 200 m brasse mercredi, le nageur de 22 ans est devenu le premier athlète français à remporter quatre médailles d'or sur une seule édition des Jeux olympiques et rejoint les escrimeur Lucien Gaudin et Christian d'Oriola et le judoka Teddy Riner parmi les Tricolores les plus titrés aux JO d'été.

Double champion du monde de la distance, le Toulousain a échoué à seulement six centièmes du record du monde détenu par l'Américain Ryan Lochte (1'54"00) mais s'est tout de même emparé d'un quatrième record olympique en autant de finales (1'54"06).

En deuxième position après le papillon, première des quatre nages, Léon Marchand a pris la tête au dos avant, comme à son habitude, de creuser l'écart grâce à la brasse. Il n'avait plus qu'à résister lors de la dernière longueur de nage libre pour s'imposer sans trembler devant le Britannique Duncan Scott (1'55"31) et le Chinois Wang Shun (1'56"00).

L'élève de Bob Bowman, l'entraîneur emblématique de l'Américain Michael Phelps, conclut ainsi victorieusement un marathon de onze courses individuelles en six jours.

(Reportage de Vincent Daheron, édité par Jean-Stéphane Brosse)

