JO de Pékin: La Chine s'attend à une hausse des cas de COVID-19

PÉKIN (Reuters) - Les organisateurs des Jeux olympiques d'hiver de Pékin ont déclaré jeudi s'attendre à un "certain nombre" de nouveaux cas de contamination au coronavirus en Chine avec l'arrivée des visiteurs étrangers.

Ils ont également appelé les participants à se faire administrer leur dose de rappel alors que le variant Omicron du coronavirus se propage.

"Un grand nombre de visiteurs différents pays viendront en Chine et il y a une forte probabilité qu'un certain nombre de cas positifs (au COVID-19) soient observés", a déclaré Han Zirong, vice-président et secrétaire général du comité d'organisation des Jeux olympiques de Pékin.

La Chine, où les Jeux doivent se dérouler du 4 au 20 février, n'autorisera pas les spectateurs étrangers à assister aux épreuves sportives.

(Reportage Yew Lun Tian, rédigé par Tony Munroe; version française Camille Raynaud)