JO : des pertes qui pèsent lourd 22/07/2021 | 15:59 1 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Fuite des sponsors, absence de touristes supporters, annulation des retransmissions publiques, multiplication des coûts dûs au report et à la gestion de la crise sanitaire… à la veille du coup d’envoi des Jeux Olympiques de Tokyo, le Japon fait grise mine. Alors que l’événement, initialement prévu en 2020, devait assurer de faramineuses retombées économiques à l’archipel nippon, il se transforme en gouffre financier sans précédent. La ville était, selon le Comité International Olympique, la mieux préparée de l’histoire des JO. La compétition devait permettre au Japon de réaffirmer sa puissance mondiale, notamment au regard de l’étouffante Chine voisine. Le bilan est tout autre. Les 7 Md$ d’investissement de départ se sont mus en un budget officiel de 15 Md$, qui dépasserait même les 20 Md$ selon certains membres du gouvernement local. Et entre athlètes testés positifs au Covid-19, stades et hôtels flambant neufs qui resteront vides, et manque à gagner pour les sponsors et l’économie locale, l’ampleur des répercussions et des pertes reste difficile à chiffrer. La désertion du principal annonceur, Toyota Motor, donne aussi le ton : au lieu d’une force, ces Jeux se révèlent un terrible fiasco économique. Des JO pas si bénéfiques (Dessin Amandine Victor)

© Zonebourse.com 2021 1 Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION 2.80% 9180 12.09% TOYOTA MOTOR CORPORATION 1.18% 9725 22.22% Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue