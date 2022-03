JPM réduit les actions indiennes à "sous-pondérer" et réduit l'objectif de l'indice MSCI EM.

La maison de courtage, qui avait auparavant une note "neutre" sur les actions indiennes, a cité une série de facteurs, notamment une roupie plus faible et son impact sur la croissance, une flambée des prix des matières premières telles que le pétrole, des sorties de portefeuille potentielles et le cycle de resserrement monétaire national.

Les prix des produits de base sont montés en flèche après que la Russie a été frappée de sanctions occidentales pour son invasion de l'Ukraine, aggravant les pressions inflationnistes au niveau mondial et incitant les gouvernements et les banques centrales à réévaluer leurs politiques monétaires.

Le gouvernement indien a revu à la baisse ses estimations de croissance pour l'exercice 2021/22, les ramenant de 9,2 % à 8,9 %.

J.P.Morgan s'attend désormais à ce que l'indice MSCI des marchés émergents (EM) atteigne 1 300 d'ici la fin de l'année, contre 1 500 estimés précédemment. L'indice a clôturé à 1 081 mercredi.

La maison de courtage s'attend à ce que les bénéfices soient plus faibles cette année, en raison de la flambée des prix des matières premières et de l'exclusion de la Russie de l'indice MSCI EM.

FTSE Russell et MSCI avaient déclaré au début du mois qu'ils retireraient les actions russes de tous leurs indices.

"Notre opinion reste que les actions des pays émergents devraient surperformer (après la révision de l'objectif) en raison du biais à la hausse des estimations consensuelles des bénéfices par action et du biais à la baisse de la prime de risque des actions", ont déclaré les économistes de J.P.Morgan dans une obligation datée de mercredi.