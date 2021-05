Les autorités américaines ont demandé à JPMorgan, Wells Fargo, U.S. Bancorp et d’autres banques américaines de réfléchir à une manière d’accorder des prêts aux personnes qui n’y sont habituellement pas éligibles, soit 53 millions d’adultes. Les banques étudieront les données bancaires pour définir les clients financièrement responsables et augmenter leurs chances d'obtenir une carte de crédit.

