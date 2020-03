Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le double impact du COVID-19 et de la chute des prix du pétrole a porté un coup à l'économie mondiale, observe JPMorgan AM. Selon ce dernier, le principal souci est maintenant que la dislocation importante des marchés financiers se répercute sur l'économie réelle, faisant peser des risques sur ses perspectives d'évolution. À la marge, le gérant pense qu'il existe une possibilité de reprise graduelle au second semestre aux États-Unis. Il est toutefois évident que des risques croissants pèsent sur ce scénario de base.Les décideurs politiques du monde entier sont en train de réagir rapidement avec des mesures de relance budgétaire et monétaire. Cela facilitera un rebond éventuel, mais la situation devrait rester incertaine et volatile à court terme.Dans le monde entier, les bénéfices des entreprises seront probablement durement touchés sur les deux premiers trimestres, avant de se redresser sur la seconde moitié de l'année si son scénario de base se vérifie. Globalement estime le gérant, cela devrait donner une croissance des BPA légèrement négative pour 2020, avec l'espoir d'une croissance plus forte en 2021.JPMorgan AM a largement neutralisé ses positions à risque et augmenté sa duration. Malgré le niveau actuel des rendements obligataires, la duration a un rôle à jouer au sein des portefeuilles, compte tenu de ses propriétés de couverture dans les périodes d'incertitude accrue.À moyen terme conclut le gérant, les obligations devraient rebondir, mais l'ampleur des dégâts économiques durables reste difficile à quantifier, ce qui justifie une note de prudence supplémentaire dans le positionnement des portefeuilles.