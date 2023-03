JPMorgan, Morgan Stanley parmi les banques en pourparlers avec First Republic - WSJ

Plusieurs banques, dont JPMorgan Chase & Co et Morgan Street, sont en pourparlers avec First Republic Bank en vue d'une éventuelle transaction, a rapporté jeudi le Wall street Journal, citant des personnes familières avec le dossier.

L'opération pourrait impliquer une injection de capital pour soutenir le créancier en difficulté après que l'effondrement de SVB Financial la semaine dernière a déclenché des craintes de contagion, selon le rapport. Un rachat total est également une possibilité, bien que moins certaine, ajoute le rapport. JPMorgan et First republic bank n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters. Morgan Stanley s'est refusé à tout commentaire.