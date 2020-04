JPMorgan : anatomie d'un bear market

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Dans une note de stratégie préparée par ses experts quantitatifs, JPMorgan distingue trois phases distinctes dans un marché baissier : un crash, un rebond et une errance vers de nouveaux plus bas. Ils ont fondé leur analyse sur leur expérience des fortes baisses enregistrées par les marchés en 2000 et 2008. La première phase est définie comme la chute brutale et immédiate des marchés subie à la suite d'un choc. Elle est suivie par un fort rebond, les investisseurs essayant d'évaluer les dommages causés par l'effondrement des prix et de trouver des titres mal évalués.Nous serions actuellement dans cette période." Au cours de la période postérieure à mars 2000, il y a eu 5 rebonds importants des marchés actions, qui ont atteint en moyenne 16 % et ont duré en moyenne 75 jours ", observe la banque américaine. Elle ajoute que lors de la grande crise financière, les marchés actions ont connu 4 rebonds d'ampleur, d'une durée moyenne de 44 jours et d'un rebond moyen allant jusqu'à 20%.La troisième phase correspond à une longue et prolongée dérive vers de nouveaux plus bas, avant qu'un éventuel point bas ne soit trouvé.En général, le plus bas est atteint lorsque peu d'investisseurs s'y attendent; fréquemment 1 à 3 mois après la publication des données macroéconomiques les plus dégradées et lorsque les analystes continuent de réduire leurs prévisions de bénéfice par action, mais moins fortement. Pour JPMorgan, nous n'y sommes pas encore car il ne croit pas à une reprise en V de l'économie.La banque juge que la probabilité d'un rebond au cours des prochaines semaines est élevé. Elle avertit que ces rally peuvent s'estomper à tout moment, c'est pourquoi il recommande la prudence."Surtout, le chemin à parcourir semble difficile et les entreprises qui génèrent des flux de trésorerie disponibles élevés, avec un faible endettement et des bilans solides, sont susceptibles de l'emporter sur le long terme", conclut JPMorgan.