JPMorgan dépasse les attentes avec ses activités de marchés

L'action JPMorgan prenait 2% à 118,75 dollars dans les échanges avant l'ouverture à la Bourse de New York, à la suite de ces résultats supérieurs aux attentes pour la sixième fois sur les huit derniers trimestres.

JPMorgan étant la plus grande banque américaine par les actifs et la première à publier ses trimestriels, ses résultats sont généralement considérés comme un bon indicateur de la santé économique des particuliers et des entreprises aux Etats-Unis.

Les revenus de trois de ses quatre principales activités ont augmenté au troisième trimestre. La seule à avoir subi une contraction est l'activité de banque commerciale, pénalisée par la faiblesse des taux d'intérêt.

"L'activité auprès des particuliers reste saine avec une croissance des salaires et des dépenses, combinée à des bilans solides et des niveaux de chômage faibles", a commenté Jamie Dimon, PDG de JPMorgan, dans un communiqué.

"Cela est contrebalancé par un affaiblissement du moral des entrepreneurs et des dépenses d'investissement essentiellement alimenté par des risques géopolitiques de plus en plus complexes, notamment les tensions dans le commerce mondial", a-t-il ajouté.

Le bénéfice net de JPMorgan au troisième trimestre s'est établi à 9,08 milliards de dollars (8,25 milliards d'euros), soit 2,68 dollars par action, contre 8,38 milliards (BPA $2,34) un an plus tôt.

Les analystes attendaient en moyenne un bénéfice de 2,45 dollars par action, selon les données Refinitiv.

(Sweta Singh à Bangalore et Elizabeth Dilts à New York; Bertrand Boucey pour le service français, édité par Jean-Michel Bélot)