JPMorgan envisage un rally à court terme, en particulier pour le segment à bêta élevé

Le sentiment et le positionnement sont désormais trop baissiers, selon les stratèges de JPMorgan. " Bien que nous ayons légèrement réduit notre allocation record en actions, nous restons constructifs sur les actions et pensons qu'un rally à court terme est probable, en particulier dans les segments de marché des petites capitalisations et à bêta élevé ", explique Marko Kolanovic.



S'agissant des hausses de taux d'intérêt, il pense que le marché en anticipe trop et que les taux d'intérêt pourraient se stabiliser à partir de maintenant.



" L'année dernière, nous avons été parmi les premiers à prévenir d'une hausse significative de l'inflation, mais nous pensons maintenant qu'une certaine stabilisation se produira en raison de la nature transitoire de l'impact de la Covid, d'un effet de base en glissement annuel sous-estimé et du ralentissement de la demande avec le ralentissement de la croissance ", ajoute Marko Kolanovic.