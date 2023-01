JPMorgan ferme le site Web de planification financière Frank après avoir intenté un procès à son fondateur.

La plus grande banque américaine par ses actifs avait payé 175 millions de dollars pour Frank dans le but d'approfondir ses liens avec les étudiants. La banque a déclaré avoir été amenée à croire que plus de 4,25 millions d'étudiants avaient créé des comptes sur Frank.

Cependant, lorsque JPMorgan a envoyé des e-mails de test marketing à une liste de clients de Frank que la société lui avait fournie, seuls 28% d'entre eux ont été délivrés, a allégué la banque.

JPMorgan a déclaré qu'elle constate généralement un taux de livraison de 99 % avec des campagnes similaires.

"(JPMorgan) a payé 175 millions de dollars pour ce qu'elle croyait être une entreprise profondément engagée dans le segment de marché des étudiants avec 4,265 millions de clients ; au lieu de cela, elle a reçu une entreprise avec moins de 300 000 clients", a déclaré la banque dans la poursuite déposée le mois dernier.

Un avocat de Javice a cependant nié ces allégations.

La fondatrice avait poursuivi JPMorgan quelques jours plus tôt, alléguant que la banque avait mis fin à son emploi en novembre "de mauvaise foi", cherchant à éviter des paiements de 28 millions de dollars qui lui étaient dus après une "série d'enquêtes sans fondement" sur sa conduite.

"Après que JPM se soit empressée d'acquérir l'entreprise-fusée de (Javice), JPM a réalisé qu'elle ne pouvait pas contourner les lois existantes sur la protection de la vie privée des étudiants, a commis une faute et a ensuite essayé de revenir sur la transaction", a déclaré l'avocat de Javice, ajoutant que la poursuite de la banque n'était "rien d'autre qu'une couverture".

Jeudi, le site Web de Frank a indiqué qu'il n'était plus disponible.