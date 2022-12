JPMorgan fixe des objectifs d'émissions pour 2030 pour les industries polluantes

En tant que plus grande banque américaine et principal bailleur de fonds de l'industrie des combustibles fossiles, les investisseurs et les militants observent attentivement les efforts de JPMorgan en matière de climat, alors que le monde se dirige vers une économie à faible émission de carbone.

Après avoir publié des objectifs pour le pétrole et le gaz, l'énergie électrique et les automobiles en 2021, les nouveaux objectifs sectoriels signifient que la banque a maintenant des plans pour réduire les émissions de tous les secteurs les plus responsables des émissions de carbone nuisibles au climat.

Pour le fer et l'acier, la banque a déclaré vouloir réduire de 31 % les émissions par tonne d'acier brut produite d'ici 2030. Pour le ciment, elle vise une réduction de 29 % et pour l'aviation, une réduction de 36 %.

La banque a déclaré que tous les objectifs étaient conformes au scénario "Net Zero Emissions" (NZE) de l'Agence internationale de l'énergie.

Lucie Pinson, directrice de l'organisation à but non lucratif Reclaim Finance, a salué les objectifs, mais a déclaré que "le jury n'est pas encore fixé" sur leur efficacité, les objectifs à moyen terme n'étant pas suffisants pour atteindre les émissions nettes zéro.

Dans une année marquée par le conflit en Ukraine et la hausse des prix de l'énergie, le PDG Jamie Dimon a réitéré le besoin de sécurité énergétique et le soutien de la banque à l'industrie pétrolière et gazière.

"Entraver le flux de capitaux nécessaires à la production et au transport des carburants, en particulier alors que la guerre en Ukraine fait rage, est une mauvaise idée. Le monde a encore besoin de pétrole et de gaz naturel aujourd'hui."

Faisant le point sur les progrès réalisés dans le secteur, la banque a déclaré que si les émissions liées à la performance opérationnelle de ses clients étaient inchangées, celles liées à l'utilisation du pétrole et du gaz avaient augmenté de 1 % au 30 juin 2022.

JPMorgan a déclaré que la hausse de l'intensité des émissions - une mesure des émissions par unité de production - était due au fait que les clients de la banque produisaient une plus grande part de produits pétroliers que de gaz naturel en 2020, lorsque les dernières données sur les émissions ont été recueillies.

Cependant, Reclaim Finance a déclaré que la mise à jour de la banque montrait que ses objectifs en matière de pétrole et de gaz n'ont "rien fait pour changer le soutien indéfectible (de la banque) aux plus grands promoteurs de combustibles fossiles du secteur."