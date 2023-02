JPMorgan licencie des centaines d'employés spécialisés dans les prêts hypothécaires -source

"Nous examinons régulièrement les besoins de nos activités et de nos clients et adaptons nos effectifs en conséquence - en créant de nouveaux rôles lorsque nous en voyons le besoin ou en réduisant les postes lorsque cela est approprié", a déclaré un porte-parole de Chase à Reuters.

Plus tôt dans la journée, JPM a déclaré qu'elle prévoyait d'embaucher plus de 500 banquiers s'occupant de petites entreprises jusqu'en 2024, augmentant ainsi de 20 % l'effectif de la banque ciblant ce segment, qui est actuellement de plus de 2 300 personnes.

Dans une interview accordée à Reuters, le PDG de JP Morgan, Jamie Dimon, a déclaré que les perspectives d'embauche restaient positives au sein de la banque, lorsqu'il a été interrogé sur les plans d'emploi compte tenu des réductions d'effectifs dans les autres banques de Wall street.

"Nous continuons à ouvrir des succursales et, en général, dans le monde entier, nous continuons à embaucher des banquiers, des banquiers pour les consommateurs, des banquiers pour les petites entreprises, des banquiers pour le marché intermédiaire, des gens à l'étranger. ... Nous avons plus de clients à couvrir", a-t-il déclaré.