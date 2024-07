L'avenir financier de Thames Water, la plus grande entreprise de distribution d'eau de Grande-Bretagne, semble de plus en plus incertain, a averti lundi la banque d'investissement JPMorgan.

Les analystes de la banque ont déclaré qu'ils craignaient que la position sévère du régulateur britannique Ofwat sur la résilience financière, exposée la semaine dernière, n'augmente les risques de bilan dans le secteur de l'eau au Royaume-Uni et que Thames soit maintenant confrontée à des risques particuliers.

"Dans l'ensemble, notre niveau d'inquiétude concernant la situation financière de Thames Water atteint de nouveaux sommets, et nous ne sommes pas sûrs que la situation de Thames puisse être résolue sans que les créanciers ne soient perturbés", écrivent-ils.