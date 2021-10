JPMorgan partage des brevets pour stimuler le développement de technologies à faible émission de carbone

JPMorgan Chase & Co a déclaré jeudi qu'elle autoriserait d'autres personnes à utiliser sa propriété intellectuelle dans l'espoir d'accélérer la transition vers des technologies et des sources d'énergie à faible émission de carbone.

Dans le cadre d'un engagement commun lancé par Microsoft Corp, Facebook Inc et Hewlett Packard Enterprise Co, la banque met à la disposition de toute personne utilisant des technologies à faible émission de carbone plusieurs brevets clés relatifs à la manière dont elle refroidit et ventile efficacement ses énormes centres de données.

Lancées en avril de cette année, les entreprises ont partagé plus de 450 brevets dans le cadre de cet engagement, mettant ainsi en lumière les technologies qu'elles utilisent pour réduire leur empreinte carbone.

Dans le cadre de leur infrastructure technologique, les banques et autres grandes entreprises utilisent d'énormes centres de données, qui consomment de grandes quantités d'énergie pour le refroidissement et la ventilation afin d'éviter la surchauffe des systèmes.

Si certaines entreprises, dont JPMorgan, ont déplacé certaines applications vers un nuage public, les sociétés de services financiers sont restées largement tributaires des centres de données privés car ils sont considérés comme l'option la plus sûre.

JPMorgan ne divulgue pas d'informations sur ses centres de données. Mais il a été rapporté en 2012 que la banque a dépensé 500 millions de dollars pour construire un seul centre. Le budget technologique annuel de la banque tourne régulièrement autour de 12 milliards de dollars.

Le responsable de la propriété intellectuelle de la banque, Daryl Wooldridge, a déclaré que l'entreprise mettait les brevets à disposition pour soutenir l'engagement de la banque envers l'accord international de Paris sur le climat.

"Mettre une technologie essentielle à la disposition des innovateurs qui développent des solutions pour lutter contre le changement climatique est essentiel à cet effort", a déclaré M. Wooldridge. (Reportage d'Elizabeth Dilts Marshall ; Montage d'Emelia Sithole-Matarise)