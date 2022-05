JPMorgan réduit les estimations du PIB américain pour 2022 et 2023

Le département de recherche économique et politique de l'entreprise a réduit sa prévision pour le second semestre à 2,4 % contre 3 % et a réduit son objectif pour le premier semestre 2023 à 1,5 % contre 2,1 % et pour le second semestre 2023, il a réduit sa prévision à 1 % contre 1,4 %.

Elle a déclaré que le ralentissement de la croissance pourrait être suffisant pour entraîner une augmentation progressive du taux de chômage plus tard dans l'année, ce qui contribuerait à atténuer certaines pressions salariales qui se sont accumulées.

"En bref, nous prévoyons un atterrissage en douceur, mais nous sommes bien conscients que ce résultat s'est rarement (voire jamais) produit", selon les recherches menées par l'économiste Michael Feroli.