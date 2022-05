JPMorgan relève ses perspectives de revenus d'intérêts pour 2022 avant la conférence des investisseurs

JPMorgan Chase & Co a relevé ses prévisions de revenus d'intérêts et affirmé son objectif de rentabilité à l'ouverture d'une conférence d'investisseurs lundi, où les dirigeants devraient répondre à des questions sur les dépenses de la banque et la gestion de son capital.

Le premier créancier du pays a déclaré qu'il prévoyait désormais des revenus d'intérêts nets (NII), hors marchés, de 56 milliards de dollars en 2022. Elle avait précédemment prévu que le NII hors marchés atteindrait "quelques milliards" de plus que 53 milliards de dollars en 2022, en hausse par rapport à ses perspectives de 50 milliards de dollars en janvier.

Les actions ont augmenté de 1,4 % à 119,50 $ dans les échanges de pré-marché.

"C'est un bon début", a écrit dans une obligation l'analyste Susan Roth Katzke du Credit Suisse après avoir vu les diapositives de présentation.

Les investisseurs gardent un œil sur les perspectives des banques d'augmenter leurs revenus d'intérêts nets, ou la différence entre les revenus des prêts et les intérêts payés sur les dépôts et autres fonds, car elles bénéficient de taux d'intérêts plus élevés.

Cependant, alors que la Réserve fédérale américaine s'empresse de contenir une inflation élevée depuis des décennies, les investisseurs craignent également qu'un resserrement trop agressif de la politique monétaire ne fasse basculer l'économie dans une récession. Ces craintes ont fait chuter l'indice bancaire S&P 500 de 21,5 % depuis le début de l'année.

La banque a programmé la conférence des investisseurs à la suite d'une chute d'une journée de son action en janvier, lorsqu'elle a déclaré qu'elle permettrait aux dépenses d'augmenter de 8 %, soit 6 milliards de dollars, cette année, en finançant des investissements commerciaux qu'elle n'a pas justifiés de manière convaincante auprès des investisseurs.

La réunion doit commencer à 8 heures ET à New York.

JPMorgan a déclaré que ses perspectives 2022 pour NII étaient basées sur l'hypothèse que la Fed augmente les taux à court terme jusqu'à 3 % d'ici la fin de l'année. Elle a également supposé une croissance élevée à un chiffre des prêts et une augmentation "modeste" des investissements en titres. Selon les estimations, les imputations pour créances douteuses augmenteront jusqu'aux niveaux pré-pandémiques "au fil du temps", mais pas avant 2022, grâce aux bilans solides des consommateurs et des entreprises, a déclaré la banque.

Les provisions pour constituer des réserves pour pertes augmenteront avec la croissance des prêts, a ajouté JPMorgan.

La société a également confirmé son objectif d'un rendement des capitaux propres tangibles (ROTCE) de 17% et a déclaré qu'il pourrait être atteint en 2022. Le ROTCE est une mesure clé qui évalue la façon dont une banque utilise l'argent des actionnaires pour produire des bénéfices.

Pour 2023, la banque s'attend à ce que le taux de croissance de ses dépenses d'investissement "se modère", mais pour 2022, les prévisions de dépenses sont restées inchangées à 77 milliards de dollars.

JPMorgan a noté qu'en 2023, elle pourrait modifier certains de ses plans de dépenses d'investissement, comme pour le marketing des cartes de crédit, en fonction de l'environnement économique.

Sur les 6,7 milliards de dollars de dépenses technologiques prévues en 2022, la plus grande partie, soit 3,1 milliards de dollars, ira au segment des banques d'investissement, a déclaré JPMorgan.

JPMorgan a également déclaré qu'elle s'attend à ce que ses exigences en matière de capital réglementaire augmentent au cours des deux prochaines années, mais a indiqué qu'elle disposerait d'un capital excédentaire de l'ordre de 13 à 22 milliards de dollars au premier trimestre 2024, qui serait disponible pour des investissements commerciaux ou des distributions aux actionnaires.