JPMorgan relève ses perspectives pour les revenus nets d'intérêts et confirme son objectif de ROTCE.

JPMorgan Chase & Co a présenté lundi des perspectives de bénéfices plus optimistes pour elle-même, à l'occasion de l'ouverture d'une conférence des investisseurs, afin de dissiper les inquiétudes liées au fait qu'elle pourrait commencer à perdre son avantage.

JPMorgan, la plus grande banque américaine en termes d'actifs, a publié peu après l'aube des diapositives de présentation dans lesquelles elle a affirmé son objectif d'un rendement des capitaux propres tangibles (ROTCE) de 17% et a déclaré qu'il pourrait être atteint en 2022.

Le ROTCE est une mesure clé qui évalue la façon dont une banque utilise l'argent des actionnaires pour produire des bénéfices.

La banque a également déclaré qu'elle prévoyait un revenu net d'intérêts (NII), hors marchés, de 56 milliards de dollars en 2022 et a maintenu inchangées ses prévisions de dépenses pour l'année à 77 milliards de dollars.

JPMorgan a programmé cette réunion, qui commence à 8 heures à New York, après une chute de 6 % en une journée de son action en janvier, lorsqu'elle a déclaré qu'elle laisserait les dépenses augmenter de 8 %, soit 6 milliards de dollars, cette année, car elle finançait des investissements commerciaux qu'elle ne justifiait pas de manière convaincante auprès des investisseurs.

Depuis lors, JPMorgan a revu à la hausse ses perspectives de revenus nets d'intérêts qui pourraient couvrir une plus grande partie des nouvelles dépenses, déclarant pour la dernière fois que les revenus nets d'intérêts en dehors de ses activités de marché pourraient atteindre "quelques milliards" de plus que 53 milliards de dollars en 2022, contre 50 milliards de dollars prévus en janvier. (Reportage de David Henry à New York et Niket Nishant à Bengaluru ; édition de Shounak Dasgupta)