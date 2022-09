JPMorgan renforce ses activités de paiements avec l'achat de Renovite

Les termes financiers de la transaction n'ont pas été divulgués.

Basée en Californie, Renovite, qui est présente en Inde et en Grande-Bretagne, fournit une technologie "cloud-native" pour optimiser le traitement des paiements par le biais d'une large gamme de produits et compte environ 140 employés, dont environ 125 ingénieurs.

"Cette acquisition nous aidera à atteindre notre objectif de développer la prochaine génération de plateforme de traitement des paiements à l'échelle mondiale", a déclaré Max Neukirchen, responsable mondial des solutions de paiements et de commerce chez JPMorgan.

Viren Rana, fondateur et directeur général de Renovite, a qualifié la division des paiements de JPMorgan de "foyer naturel" pour le personnel et la technologie de l'entreprise.

L'accord donnera à JPMorgan une plate-forme de paiements plus large et plus efficace qui proposera aux clients traitant des transactions par carte de crédit et de débit dans le monde entier davantage de méthodes de paiement.

Elle l'aidera également à concurrencer les challengers fintech tels que Stripe et Adyen, qui sont à la pointe de la technologie des paiements numériques.

JPMorgan a déclaré en janvier qu'elle dépenserait plus de 12 milliards de dollars en technologie en 2022, en misant sur le cloud et les pratiques d'ingénierie modernes ainsi que sur l'IA et l'apprentissage automatique pour renforcer son offre numérique.

L'acquisition de Renovite fait suite à l'achat, en début d'année, d'une participation de 49 % dans la fintech de paiement Viva Wallet, basée à Athènes, et à l'achat d'une participation majoritaire dans l'activité de paiement du géant automobile allemand Volkswagen, en prévision du déploiement d'une technologie embarquée permettant aux conducteurs de payer automatiquement le carburant ou les péages.

La banque de Wall Bourse a multiplié les acquisitions au cours des 18 derniers mois, avec une trentaine de transactions l'année dernière, dont l'achat du gestionnaire de patrimoine numérique britannique Nutmeg et du fournisseur américain de mesures ESG OpenInvest.