JPMorgan sous-pondère les actions

" Les marchés du crédit n'envoient pas un signal rassurant pour les actifs à risque, car les coûts de financement continuent d'augmenter, les conditions d'octroi de prêts se durcissent, la demande de crédit diminue de manière agressive et les dépôts de bilan américains depuis le début de l'année sont les plus élevés depuis 2010 ", prévient JPMorgan. La banque américaine recommande aux investisseurs ayant surpondéré les actions européennes de sécuriser leurs gains car la région a fortement surperformé et est une position longue consensuelle.



Elle rappelle qu'au cours des derniers trimestres, l'Europe a bénéficié de la baisse des prix du gaz et de la réouverture de la Chine. Pour JPMorgan, le meilleur de l'amélioration de l'activité dans la zone euro appartient probablement au passé et la BCE devrait rester " hawkish ", en raison de la persistance de l'inflation.



Ses stratèges sous-pondèrent les actions au niveau mondial pour 3 raisons. Elles intègrent un scénario atterrissage en douceur de l'économie alors que les cycles de resserrement monétaire s'accompagnant d'un durcissement des conditions de crédit se terminent toujours par des récessions. Les actions semblent déconnectées des marchés obligataires et des statistiques économiques peu encourageantes. Enfin, il existe un risque de chute des marchés actions si la question du plafond de la dette aux Etats-Unis se règle à la dernière minute.