Selon les banquiers de JPMorgan, la lire turque devrait connaître une forte baisse et s'approcher de 30 pour un dollar après les élections du mois prochain, s'il semble que seuls des changements modestes seront apportés à ses politiques économiques peu orthodoxes.

Les élections présidentielles et législatives turques du 14 mai, très disputées, sont peut-être les plus importantes de l'histoire centenaire de la république.

Elles marquent un tournant pour les Turcs, frappés par une crise du coût de la vie due à l'inflation, et pour les investisseurs internationaux, dont beaucoup se sont retirés du pays à la suite des turbulences récurrentes des marchés ces dernières années.

Les analystes de JPMorgan ont déclaré que des ajustements macroéconomiques étaient attendus quels que soient les résultats, mais ils ont présenté deux scénarios fondés sur le degré d'engagement en faveur de politiques plus orthodoxes, telles que des hausses de taux d'intérêt pour ralentir l'inflation.

Dans le scénario d'un "engagement fort", ils prévoient que la lire tomberait d'abord à 24-25 pour un dollar et à 26 d'ici la fin de l'année, contre 19 actuellement.

Les rendements des obligations d'État de référence, qui déterminent les coûts d'emprunt dans l'économie, grimperaient à 25 %.

"Dans un premier temps, la lire se déprécie, sous l'effet des pressions accumulées à la suite de l'important plan de relance mis en place avant les élections. Avec l'assouplissement de la répression financière, les locaux augmentent leurs portefeuilles de devises, tandis que les étrangers attendent de meilleurs points d'entrée en termes de valorisation".

Si le passage à des politiques plus orthodoxes semble plus modeste, cependant, la lire pourrait tomber à près de 30 pour un dollar d'ici la fin de l'année, bien qu'avec une baisse initiale plus lente, tandis que les rendements obligataires ne devraient pas beaucoup s'ajuster dans ce scénario.

"Une évaluation tactique sera donc nécessaire et nous nous attendons à une volatilité élevée", ont déclaré les analystes de JPMorgan.

Ils ont averti que, même avec les meilleures intentions du monde, le processus de désinflation de l'économie sera prolongé, alors qu'il est probable que la banque centrale cherchera également à reconstituer ses réserves de change.

Ils ont ajouté que seul un retour modeste aux politiques macroéconomiques orthodoxes, y compris un rythme plus lent de la croissance du crédit, des niveaux plus faibles de répression financière et une certaine voie vers la reconstitution des réserves de change, était "peu susceptible d'inspirer des entrées de capitaux", ce qui signifie que la lire "resterait probablement sur une trajectoire de dépréciation plus prolongée".

Ils estiment que le taux de change effectif réel (TCER) de la lire, qui prend en compte les prix et mesure sa valeur par rapport à d'autres monnaies de pays avec lesquels la Turquie entretient de nombreux échanges commerciaux, est désormais inférieur d'environ 32 % à sa "juste valeur".

"Un scénario de retour à des politiques macroéconomiques orthodoxes pourrait entraîner une tendance à l'appréciation réelle de la lire vers sa juste valeur", a déclaré JPMorgan.

"Toutefois, l'appréciation réelle initiale sera principalement alimentée par les prix, avec peu de possibilités d'appréciation du taux de change au comptant.