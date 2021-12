Jacquelin et Fillon-Maillet magnfique !

Feu d'artifice à domicile pour le Biathlon Français ! Emilien Jacquelin remporte la Mass Start du Grand-Bornand devant son compatriote Quentin Fillon-Maillet ! Le Grenoblois a dynamité a course dès le deuxième tour et n'a pratiquement pas lâché la tête durant les 15 kilomètres pour s'imposer avec un excellent 19/20. Le deuxième français Quentin Fillon-Maillet a bataillé dans le dernier tour pour obtenir un nouveau podium avec un 18/20. Le Norvégien Tarjei Boe complète le podium avec une seule faute sur le pas de tir. Fabien Claude se classe 14e avec un 17/20, Antonin Guigonnat 16e avec 2 fautes et Simon Desthieux 23e avec un 17/20. Emilien Jacquelin prend la tête du classement général pour 2 points devant Quentin Fillon-Maillet (371 contre 369).

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)