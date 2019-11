Jacquet Metal Service : Résultats au 30 septembre 2019

Regulatory News:

> Chiffre d’affaires 1 259 m€ (-6,5 % vs. 30 septembre 2018) > EBITDA courant 63 m€ (5 % du chiffre d’affaires) > Résultat net part du Groupe 20 m€

Le Conseil d’Administration du 13 novembre 2019 présidé par Éric Jacquet a arrêté les comptes consolidés établis au 30 septembre 2019.

m€ T3 2019 1 T3 2018 PF 2 30.09.19 1 9 mois 30.09.18 PF 2 9 mois Chiffre d’affaires 375 427 1 259 1 346 Marge brute 83 99 288 327 % du chiffre d'affaires 22,2 % 23,3 % 22,8 % 24,3 % EBITDA courant 3 15 25 63 87 % du chiffre d'affaires 4,1 % 5,8 % 5 % 6,5 % Résultat opérationnel courant 3 7 20 39 74 % du chiffre d'affaires 1,9 % 4,7 % 3,1 % 5,5 % Résultat opérationnel 7 19 39 77 Résultat net part du Groupe 2 12 20 52

1 Conformément à la norme IFRS 5 – actifs détenus en vue de la vente, la contribution 2019 d’Abraservice n’est plus comptabilisée dans le chiffre d’affaires et le résultat opérationnel du Groupe.

2 Afin de permettre la comparaison avec les chiffres 2019, les comptes 2018 ont été retraités des résultats du groupe Abraservice cédé le 31 octobre 2019 et des résultats des activités cédées en 2018.

3 Ajusté des éléments non-récurrents : la définition et les modalités de calcul des indicateurs financiers non définis par les normes IFRS sont intégrées dans le rapport d'activité disponible sur le site www.jacquetmetalservice.com.

Faits marquants

Dans une conjoncture nettement moins favorable que celle de l’exercice précédent, l’activité et les résultats ont été principalement marqués par :

> les conditions de marché difficiles rencontrées par la division IMS group et, dans une moindre mesure, la division STAPPERT, notamment sur le marché allemand. Les volumes distribués par les divisions IMS group et STAPPERT sont ainsi inférieurs respectivement de -11,6 % (-15 % au T3) et -3,2% (-9,3 % au T3) ;

> la bonne tenue de l’activité de la division JACQUET, aux marchés plus diversifiés, avec des volumes distribués inférieurs de -0,2 % (+2,5 % au T3).

Dans ces conditions, le chiffre d’affaires au 30 septembre 2019 s’établit à 1 259 millions d’euros (-6,5 % dont -12,1 % au T3) et l’EBITDA courant à 63 millions d’euros (dont 15 millions d’euros au T3).

Les conditions de marché devraient être relativement équivalentes au 4e trimestre 2019.

Le 31 octobre 2019, le Groupe a cédé à SSAB 100 % des titres de sa filiale Abraservice Holding, société faîtière du Groupe Abraservice spécialisé dans la distribution d’aciers résistants à l’abrasion. Avec 10 centres de distribution localisés dans 11 pays principalement en Europe, Abraservice a réalisé un chiffre d’affaires de 78 millions d’euros en 2018. Conformément à la norme IFRS 5 - actifs détenus en vue de la vente, la contribution d’Abraservice n’est plus comptabilisée dans le chiffre d’affaires et le résultat opérationnel du Groupe. Seul le résultat net d’Abraservice, comptabilisé sur la ligne " résultat net des activités en cours de cession ", contribue au résultat net part du Groupe.

Activité et résultats au 30 septembre 2019

Le chiffre d’affaires s’établit à 1 259 millions d’euros, inférieur de -6,5 % à celui du 30 septembre 2018 (-12,1 % au T3) avec les effets suivants :

> volumes distribués : -7,1 % (-9,9 % au T3) ;

> prix : +0,6 % (-2,2 % au T3). Les prix observés au 3e trimestre 2019 sont stables par rapport à ceux du 2e trimestre 2019 (+0,1 %).

La marge brute s’élève à 288 millions d’euros et représente 22,8 % du chiffre d’affaires (22,2 % au T3), contre 327 millions d’euros (24,3 % du chiffre d’affaires) au 30 septembre 2018.

Les charges opérationnelles courantes s’élèvent à 248 millions d’euros et sont, à périmètre constant, inférieures de 2,1 % à celles du 30 septembre 2018.

L’EBITDA courant s’établit à 63 millions d’euros soit 5 % du chiffre d’affaires. Il bénéficie d’un effet positif de 13 millions d’euros lié à l’application de la norme IFRS 16 - Contrats de location depuis le 1er janvier 2019. Retraité de cet effet, l’EBITDA courant est de 50 millions d’euros, soit 3,9 % du chiffre d’affaires contre 6,5 % au 30 septembre 2018.

Le Résultat Opérationnel Courant s’élève à 39 millions d’euros soit 3,1 % du chiffre d’affaires, contre 74 millions d’euros au 30 septembre 2018 (5,5 % du chiffre d’affaires). L’application de la norme IFRS 16 n’a pas d’impact significatif sur le résultat opérationnel courant.

Le résultat net part du Groupe s’élève à 20 millions d’euros (1,6 % du chiffre d’affaires) contre 52 millions d’euros au 30 septembre 2018 (3,9 % du chiffre d’affaires). L’application de la norme IFRS 16 n’a pas d’impact significatif sur le résultat net.

Structure financière

Au 30 septembre 2019 :

> le Groupe a généré un flux de trésorerie d’exploitation de +40 millions d’euros ;

> le Besoin en Fonds de Roulement opérationnel s’élève à 437 millions d’euros (dont 451 millions d’euros de stocks) soit 26,4 % du chiffre d'affaires, contre 24,5 % fin 2018 (BFR opérationnel proforma de 428 millions d’euros dont 478 de stocks) ;

> Après prise en compte du dividende (17 millions d’euros versés en juillet 2019) et des investissements (20 millions d’euros), l’endettement net s’élève à 199 millions d’euros (gearing de 52,5 %).

Conformément à la norme IFRS 16 - Contrats de location, appliquée à compter du 1er janvier 2019, le bilan du Groupe au 30 septembre 2019 fait apparaitre :

> un actif " droits d’utilisation " de 87,5 millions d’euros dont 18,4 millions d’euros classés en " actif immobilisé net" au 31 décembre 2018 ;

> un passif " obligations locatives" de 84,5 millions d’euros dont 15,8 millions d’euros classés en " dettes financières " au 31 décembre 2018.

Conformément à la norme IFRS 5 - Actifs détenus en vue de la vente, les actifs (42 millions d’euros) et passifs (24 millions d’euros) du groupe Abraservice sont reportés sur des lignes distinctes du bilan (actifs et passifs destinés à être cédés).

Activité et résultats par division hors impacts IFRS 16

JACQUET Tôles quarto inox 3 STAPPERT Produits longs inox IMS group Aciers pour la mécanique 3 m€ T3 2019 30.09.19

9 mois T3 2019 30.09.19

9 mois T3 2019 30.09.19

9 mois Chiffre d'affaires 85 263 110 364 183 644 Variation 2019 vs. 2018 +1,2 % +3,9 % -13,2 % -4,2 % -16,6 % -11,3 % Effet prix -1,3 % +4,1 % -3,8 % -1,0 % -1,6 % +0,3 % Effet volume +2,5 % -0,2 % -9,3 % -3,2 % -15,0 % -11,6 % EBITDA courant 1 2 6 19 2 12 2 15 % du chiffre d'affaires 7,2 % 7,2 % 1,8 % 3,4 % 0,9 % 2,4 % Résultat opérationnel courant 2 4 14 1 12 1 12 % du chiffre d'affaires 5,2 % 5,1 % 1,3 % 3,2 % 0,3 % 1,9 %

1 Hors divisions, les activités (dont Jacquet Metal Service SA) contribuent à l'EBITDA courant pour 2,8 millions d’euros au 30 septembre 2019 (1,2 million d’euros au T3 2019) et l'EBITDA courant bénéficie d'un effet positif de 12,9 millions d'euros lié à l'application de la norme IFRS 16 - Contrats de location.

2 Ajusté des éléments non-récurrents : la définition et les modalités de calcul des indicateurs financiers non définis par les normes IFRS sont intégrées dans le rapport d'activité.

3 Afin de permettre la comparaison avec les chiffres 2019, les comptes 2018 de JACQUET ont été retraités des résultats du groupe Abraservice cédé le 31 octobre 2019 et ceux d'IMS group des résultats des activités cédées en 2018.

JACQUET est spécialisé dans la distribution de tôles quarto en aciers inoxydables. La division réalise 67 % de son activité en Europe et 27 % en Amérique du Nord.

Le chiffre d’affaires s’établit à 263 millions d’euros contre 253 millions d’euros au 30 septembre 2018 soit une évolution de +3,9 % (+1,2 % au T3) :

> volumes : -0,2 % (+ 2,5 % au T3) ;

> prix : +4,1 % (T3 : -1,3 % vs T3.18 et -0,8 % vs. T2.19).

La marge brute s’élève à 79 millions d’euros et représente 30,2 % du chiffre d’affaires (30,1 % au T3) contre 81 millions d’euros au 30 septembre 2018 (32 % du chiffre d’affaires).

L’EBITDA courant s’élève à 19 millions d’euros (6 millions d’euros au T3) représentant 7,2 % du chiffre d’affaires contre 23 millions d’euros au 30 septembre 2018 (9 % du chiffre d’affaires).

STAPPERT est spécialisé dans la distribution de produits longs inoxydables en Europe. La division réalise 42 % de ses ventes en Allemagne, premier marché Européen.

Le chiffre d’affaires s’établit à 364 millions d’euros contre 380 millions d’euros au 30 septembre 2018 soit une évolution de -4,2 % (-13,2 % au T3) :

> volumes : -3,2 % (-9,3 % au T3) ;

> prix : -1 % (T3 : -3,8 % vs T3.18 et -0,4 % vs. T2.19).

La marge brute s’élève à 70 millions d’euros et représente 19,1 % du chiffre d’affaires (17,7 % au T3) contre 81 millions d’euros au 30 septembre 2018 (21,4 % du chiffre d’affaires).

L’EBITDA courant s’élève à 12 millions d’euros (2 millions d’euros au T3) représentant 3,4 % du chiffre d’affaires contre 22 millions d'euros au 30 septembre 2018 (5,7 % du chiffre d’affaires).

IMS group est spécialisé dans la distribution d’aciers pour la mécanique le plus souvent sous forme de produits longs. La division réalise 47 % de ses ventes en Allemagne, premier marché Européen.

Le chiffre d’affaires s’établit à 644 millions d'euros contre 725 millions d’euros au 30 septembre 2018 soit une évolution de -11,3 % (-16,6 % au T3) :

> volumes : -11,6 % (-15 % au T3) ;

> prix : + 0,3 % (T3 : -1,6 % vs T3.18 et +0,8 % vs. T2.19).

La marge brute s’élève à 139 millions d’euros et représente 21,6 % du chiffre d’affaires (21 % au T3) contre 166 millions d’euros au 30 septembre 2018 (22,9 % du chiffre d’affaires).

L’EBITDA courant s’élève à 15 millions d’euros (2 million d’euros au T3) représentant 2,4 % du chiffre d’affaires contre 38 millions d'euros au 30 septembre 2018 (5,3 % du chiffre d’affaires).

Informations financières clés Résultats m€ T3 2019 1 T3 2018 PF 2 30.09.19 1 9 mois 30.09.18 PF 2 9 mois Chiffre d’affaires 375 427 1 259 1 346 Marge brute 83 99 288 327 % du chiffre d'affaires 22,2 % 23,3 % 22,8 % 24,3 % EBITDA courant 3 15 25 63 87 % du chiffre d'affaires 4,1 % 5,8 % 5 % 6,5 % Résultat opérationnel courant 3 7 20 39 74 % du chiffre d'affaires 1,9 % 4,7 % 3,1 % 5,5 % Résultat opérationnel 7 19 39 77 Résultat net part du Groupe 2 12 20 52

1 Conformément à la norme IFRS 5 – actifs détenus en vue de la vente, la contribution d'Abraservice n'est plus comptabilisée dans le chiffre d'affaires et le résultat opérationnel du groupe.

2 Afin de permettre la comparaison avec les chiffres 2019, les comptes 2018 ont été retraités des résultats du groupe Abraservice cédé le 31 octobre 2019 et des résultats des activités cédées en 2018 (données proforma "PF").

3 Ajusté des éléments non-récurrents. La définition et les modalités de calcul des indicateurs financiers non définis par les normes IFRS sont intégrées dans le rapport d'activité.

Flux de trésorerie m€ 30.09.19 9 mois 30.09.18 PF 1 9 mois Capacité d'autofinancement 50 70 Variation du BFR (10) (93) Flux de trésorerie d'exploitation 40 (22) Investissements (20) (13) Cession d'actifs 0 4 Dividendes versés aux actionnaires de Jacquet Metal Service SA (17) (17) Intérêts versés (9) (7) Flux des opérations en cours de cession 5 3 Autres mouvements 16 (3) Variation de l'endettement net 15 (55) Endettement net à l'ouverture 215 183 Endettement net à la clôture 199 239

1 Afin de permettre la comparaison avec les chiffres 2019, les données 2018 ont été retraitées des données du groupe Abraservice cédé le 31 octobre 2019 et des données des activités cédées en 2018, à l'exclusion de l'endettement net de clôture du 30 septembre 2018 présenté tel que précédemment publié (données proforma "PF").

Bilans m€ 30.09.19 31.12.18 Écarts d'acquisition 66 68 Actif immobilisé net 136 156 Droits d’utilisation 1 88 — Stocks nets 451 493 Clients nets 186 182 Autres actifs 88 100 Trésorerie 143 119 Actifs destinés à être cédés 42 — Total Actif 1 200 1 119 Capitaux propres 379 377 Provisions (y.c provisions pour engagements sociaux) 94 96 Fournisseurs 199 228 Dettes financières 343 338 Autres passifs 76 80 Obligations locatives 1 85 — Passifs destinés à être cédés 24 — Total Passif 1 200 1 119 1 Application de la norme IFRS 16 - Contrats de location au 1er janvier 2019.

Rapport d'activité disponible : www.jacquetmetalservice.com – Résultats 2019 : 11 mars 2020 après bourse

Jacquet Metal Service est un leader européen de la distribution d’aciers spéciaux. Le groupe développe et exploite un portefeuille de marques qui sont aujourd’hui au nombre de trois :

JACQUET tôles quarto inox - STAPPERT produits longs inox - IMS group aciers pour la mécanique.

Avec un effectif de 3 060 collaborateurs, Jacquet Metal Service dispose d’un réseau de 101 centres de distribution dans 25 pays en Europe, en Chine, en Amérique du Nord.

