Jacquet Metal Service : Résultats du 1er semestre 2018

> Chiffre d’affaires 984 m€ (+8 % vs. S1 2017)

> EBITDA 67,3 m€ (6,8 % du chiffre d'affaires)

> Résultat net part du groupe 40,6 m€

Jacquet Metal Service

Le Conseil d’Administration du 5 septembre 2018 présidé par Éric Jacquet a arrêté les comptes consolidés établis au 30 juin 2018 ayant fait l’objet d’un examen limité des Commissaires aux comptes.

m€ T2 2018 T2 2017 S1 2018 S1 2017 Chiffre d’affaires 481,5 445,7 984,0 910,7 Marge brute 122,9 114,2 248,9 236,0 en % du chiffre d'affaires 25,5 % 25,6 % 25,3 % 25,9 % EBITDA 1 32,8 29,5 67,3 60,7 en % du chiffre d'affaires 6,8 % 6,6 % 6,8 % 6,7 % Résultat opérationnel courant 1 28,6 23,2 58,0 50,1 en % du chiffre d'affaires 5,9 % 5,2 % 5,9 % 5,5 % Résultat opérationnel 28,7 22,1 62,1 49,2 Résultat net part du groupe 18,2 12,4 40,6 27,7

1 Ajusté des éléments non-récurrents. La définition et les modalités de calcul des indicateurs financiers non définis par les normes IFRS sont intégrées dans le rapport d'activité.

Activité et résultats du 1er semestre 2018

Le chiffre d’affaires s’établit à 984 millions d’euros, en progression de 8 % par rapport au premier semestre 2017 avec les effets suivants :

> Volumes distribués : +2,8 % (+2,1 % au T2)

> Prix : +5,3 % (+5,9 % au T2).

La marge brute s'établit à 248,9 millions d'euros et représente 25,3 % du chiffre d’affaires (25,5 % au T2) contre 236 millions d'euros (25,9 % du chiffre d’affaires) au premier semestre 2017.

Les charges opérationnelles courantes s’élèvent à 190,9 millions d’euros au 30 juin 2018, contre 185,9 millions d’euros au 30 juin 2017 soit une évolution de +2,7 % principalement liée à l’accroissement d’activité du Groupe.

L’EBITDA progresse de 10,9 % et s’établit à 67,3 millions d’euros (32,8 millions d'euros au T2) soit 6,8 % du chiffre d'affaires contre 60,7 millions d'euros au premier semestre 2017 (6,7% du chiffre d'affaires).

Le résultat net part du Groupe s’élève à 40,6 millions d’euros (4,1 % du chiffre d'affaires) contre 27,7 millions d'euros au premier semestre 2017 (3 % du chiffre d'affaires).

Structure financière

Au 30 juin 2018, le besoin en fonds de roulement opérationnel représente 24,4 % du chiffre d'affaires et s’élève à 442 millions d’euros (dont 487 millions d’euros de stocks) contre 383 millions d’euros (dont 418 millions d’euros de stocks) fin 2017.

Dans ces conditions, l’endettement net du Groupe au 30 juin 2018 s’élève à 202,3 millions d’euros pour des capitaux propres de 352,2 millions d’euros, soit un ratio d’endettement net (gearing) de 57,4 % (55,2 % au 31 décembre 2017).

Activité 1er semestre 2018 par division

JACQUET-

Abraservice Tôles quarto inox et anti-abrasion STAPPERT Produits longs inox IMS group Aciers pour la mécanique m€ T2 2018 S1 2018 T2 2018 S1 2018 T2 2018 S1 2018 Chiffre d'affaires 106,7 210,8 123,8 253,0 251,1 519,4 Variation y.o.y. 9,1 % 7,6 % 8,2 % 5,2 % 8,2 % 9,9 % Effet prix 2,8 % 0,8 % 0,3 % -0,1 % 10,2 % 9,8 % Effet volume 6,2 % 6,8 % 7,9 % 5,2 % -2,0 % 0,1 % EBITDA 1 2 10,3 17,8 7,6 14,9 13,2 30,9 en % du chiffre d'affaires 9,6 % 8,4 % 6,1 % 5,9 % 5,2 % 5,9 % Résultat opérationnel courant 2 8,4 14,0 6,9 14,1 12,1 27,7 en % du chiffre d'affaires 7,8 % 6,6 % 5,6 % 5,6 % 4,8 % 5,3 %

1 Les activités hors divisions (dont Jacquet Metal Service SA) contribuent à l'EBITDA pour 1,8 million d’euros au T2 2018 et 3,8 millions d’euros au S1 2018.

JACQUET – Abraservice est spécialisé dans la distribution de tôles quarto respectivement en aciers inoxydables et en aciers anti-abrasion. Les réseaux commerciaux de JACQUET et Abraservice sont distincts. La division a réalisé 73 % de son activité en Europe et 20 % en Amérique du Nord.

Le chiffre d’affaires s’établit à 210,8 millions d'euros contre 195,9 millions d’euros au premier semestre 2017 soit une progression de +7,6 % : les volumes distribués sont en croissance de +6,8 % (+6,2 % au T2) et les prix supérieurs de +0,8 % (+2,8 % au T2).

La marge brute s’établit à 68,2 millions d’euros (32,4 % du chiffre d’affaires) contre 60,5 millions d’euros au premier semestre 2017 (30,9 % du chiffre d’affaires).

L’EBITDA s’élève à 17,8 millions d’euros (10,3 millions d'euros au T2) représentant 8,4 % du chiffre d’affaires contre 13,5 millions d'euros au premier semestre 2017 (6,9 % du chiffre d’affaires).

STAPPERT est spécialisé dans la distribution de produits longs inoxydables en Europe. Elle réalise 41 % de ses ventes en Allemagne, premier marché Européen.

Le chiffre d’affaires s’établit à 253 millions d'euros contre 240,6 millions d’euros au premier semestre 2017 soit une progression de +5,2 % : les volumes distribués sont en croissance de +5,2 % (+7,9 % au T2) et les prix inférieurs de -0,1 % (+0,3 % au T2).

La marge brute s’établit à 55,3 millions d’euros (21,9 % du chiffre d’affaires) contre 56,1 millions d’euros au premier semestre 2017 (23,3 % du chiffre d’affaires). La variation de la marge brute s'explique notamment par un effet prix positif plus marqué au premier trimestre 2017 qu'au premier trimestre 2018.

L’EBITDA s’élève à 14,9 millions d’euros (7,6 millions d'euros au T2) représentant 5,9 % du chiffre d’affaires contre 16,7 millions d'euros au premier semestre 2017 (6,9 % du chiffre d’affaires).

IMS group est spécialisé dans la distribution d’aciers pour la mécanique le plus souvent sous forme de produits longs. Elle réalise 47 % de ses ventes en Allemagne, premier marché Européen.

Le chiffre d’affaires s’établit à 519,4 millions d'euros contre 472,7 millions d’euros au premier semestre 2017 soit une progression de +9,9 % : les volumes distribués sont en croissance de +0,1 % (-2 % au T2) et les prix supérieurs de +9,8 % (+10,2 % au T2).

La marge brute s’établit à 123,5 millions d’euros (23,8 % du chiffre d’affaires) contre 116,7 millions d’euros au premier semestre 2017 (24,7 % du chiffre d’affaires).

L’EBITDA s’élève à 30,9 millions d’euros (13,2 millions d'euros au T2) représentant 5,9 % du chiffre d’affaires contre 26,5 millions d'euros au premier semestre 2017 (5,6 % du chiffre d’affaires).

Informations financières clés Résultats m€ S1 2018 S1 2017 Chiffre d’affaires 984,0 910,7 Marge brute 248,9 236,0 en % du chiffre d'affaires 25,3 % 25,9 % EBITDA 1 67,3 60,7 en % du chiffre d'affaires 6,8 % 6,7 % Résultat opérationnel courant 1 58,0 50,1 en % du chiffre d'affaires 5,9 % 5,5 % Résultat opérationnel 62,1 49,2 Résultat net part du groupe 40,6 27,7

Flux de trésorerie m€ S1 2018 S1 2017 Capacité d'autofinancement 56,5 49,2 Variation du BFR (63,0) (1,5) Flux de trésorerie d'exploitation (6,5) 47,7 Investissements (10,4) (8,0) Cession d'actifs 4,3 0,6 Dividendes versés aux actionnaires de Jacquet Metal Service SA — — Intérêts versés (4,8) (5,4) Autres mouvements (1,8) (2,2) Variation de l'endettement net (19,2) 32,8 Endettement net à l'ouverture 183,1 205,3 Endettement net à la clôture 202,3 172,5

Bilans

m€ 30.06.18 31.12.17 Écarts d'acquisition 68,3 68,3 Actif immobilisé net 154,2 156,2 Stocks nets 487,3 418,0 Clients nets 246,8 189,3 Autres actifs 99,9 94,0 Trésorerie 118,4 102,1 Total Actif 1 174,9 1 027,9 Capitaux propres 352,2 331,8 Provisions (y.c provisions pour engagements sociaux) 102,0 106,5 Fournisseurs 292,0 224,0 Dettes financières 324,5 289,6 Autres passifs 104,2 76,0 Total Passif 1 174,9 1 027,9

Rapport d'activité disponible : www.jacquetmetalservice.com

Résultats du 3ème trimestre 2018 : 13 novembre 2018 après bourse

Jacquet Metal Service est un leader européen de la distribution d’aciers spéciaux. Le groupe développe et exploite un portefeuille de marques qui sont aujourd’hui au nombre de quatre :

JACQUET (tôles quarto inox), STAPPERT (produits longs inox), Abraservice (tôles quarto anti-abrasion) et IMS group (aciers pour la mécanique).

Avec un effectif de 3 329 collaborateurs, Jacquet Metal Service dispose d’un réseau de 110 centres de distribution dans 25 pays en Europe, en Chine et en Amérique du Nord.

