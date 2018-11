Jaguar Network nomme Fabrice LEVY au poste de Directeur commercial Ile-de-France.

Jaguar Network, l'opérateur et hébergeur national d'infrastructures de solutions IT, nomme Fabrice LEVY au poste de Directeur commercial Ile-de-France.

Pour soutenir la stratégie de croissance nationale de Jaguar Network, Fabrice LEVY prend la Direction commerciale grands comptes de la région IDF et rejoint les équipes de Jean-Christophe ALLAIRE, Directeur commercial et Développement stratégique France.

« Fabrice LEVY rejoint l'aventure Jaguar Network avec pour principale mission de renforcer nos équipes commerciales IDF » explique Jean-Christophe Allaire. « Son rôle est d'accompagner les grands comptes régionaux et nationaux dans leurs projets de transformation digitale et de mutation de leurs infrastructures IT. Ses 25 ans d'expérience B2B dans ce secteur, son sens du résultat et du challenge et sa maîtrise des enjeux stratégiques des entreprises en font le profil idéal pour porter nos objectifs de croissance à l'horizon 2020 ».

Diplômé d'un Master de l'école de commerce Negocia/Novancia puis d'HEC, Fabrice LEVY a occupé de nombreux postes clés en management à l'international.

« Je suis ravi de rejoindre Jaguar Network, un groupe reconnu pour son expertise, la qualité de service de ses solutions télécoms et d'hébergement et sa capacité à répondre aux besoins spécifiques des grands comptes.J'ai souhaité intégrer une structure qui met la richesse de ses collaborateurs au service de ses clients avec des équipes passionnées et surtout, une forte envie de réussir. » témoigne Fabrice LEVY.

