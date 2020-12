Jair Bolsonaro finit par reconnaître la victoire de Joe Biden

BRASILIA, 15 décembre (Reuters) - Le président brésilien Jair Bolsonaro a adressé mardi des félicitations tardives au président-élu des Etats-Unis, Joe Biden, entérinant la défaite de Donald Trump, son modèle politique avec lequel il a tenté de forger une étroite relation bilatérale.

"De mots de bienvenue au président Joe Biden, avec mes meilleurs voeux et l'espoir que les Etats-Unis resteront 'la terre de la liberté et la patrie des courageux'", écrit-il dans un communiqué diffusé par le ministère des Affaires étrangères.

"Je serai prêt à travailler avec vous et à continuer à construire l'alliance entre le Brésil et les Etats-Unis, en défense de la souveraineté, de la démocratie et de la liberté dans le monde entier, ainsi qu'en matière d'intégration commerciale", ajoute-t-il.

Washington et Brasilia ont lancé l'an dernier des discussions sur un accord de libre-échange. Mais l'alternance politique à la Maison blanche pourrait modifier la donner, Joe Biden semblant disposé à adopter une approche plus dure que Donald Trump vis-à-vis du Brésil sur des questions comme la déforestation de l'Amazonie, les droits de homme ou le commerce.

Bolsonaro est l'un des tout derniers dirigeants mondiaux à reconnaître la victoire de Biden. (Lisandra Paraguassu version française Henri-Pierre André)