Jairo Gonzalez et Harvest Academy enseignent la finance dans un monde de cryptomonnaies

MIAMI, 09 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ces dernières années ont vu de nouvelles technologies financières (Fintech) être révolutionnées de manière significative, en particulier au lendemain de la pandémie de Covid-2019, où le monde a connu une crise économique majeure.

À partir de là, les gens ont commencé à s'intéresser à ce type de revenus, mais ils ne disposaient pas de beaucoup d'informations et surtout de connaissances pour investir. Jairo González , PDG de Harvest Trading Cap , constatant l'incertitude des gens, propose et s'engage à enseigner par le biais de Harvest Trading Cap Academy , qui était déjà fondée et dispensait des cours, mais qui depuis la pandémie, le fait avec une autre approche.

Jairo González et Gregorix Polanco, directeur exécutif de Harvest Trading Cap Academy, se sont engagés ces dernières années à former des professionnels dans la région, où ils enseignent tout sur le trading et la manière d'utiliser correctement les devises de cette nouvelle ère. L'académie cherche à dynamiser l'économie non seulement en République dominicaine, mais dans le monde entier, en enseignant des stratégies et la véritable fonction des cryptomonnaies et des nouvelles technologies.

Actuellement, ils développent la modalité de trading et de cryptomonnaie , se consacrant à l'offre de cours en ligne et en face à face pour former des traders professionnels de haute qualité. Les cours sont dispensés en 7 modules, qui peuvent être suivis en 3 mois. Les étudiants apprennent tout sur la Fintech, enseignée en différents modules : basique, intermédiaire et avancé. Ces formations couvrent tous les marchés tels que Londres, Tokyo, le Japon, la Chine, les États-Unis et les cryptomonnaies qui ont été révolutionnées ces dernières années, bien qu'elles génèrent des profits depuis de nombreuses années.

Il est temps de changer l'état d'esprit traditionnel qui encapsule la conviction selon laquelle les cryptomonnaies sont un monde facile utilisé pour les mauvaises choses, pour sortir des sentiers battus et utiliser les informations intelligemment et judicieusement, en en tirant le meilleur parti. C'est la raison pour laquelle Harvest Trading Cap et Harvest Trading Cap Academy sont déterminées à guider tous ceux qui ont décidé de rejoindre cet univers Fintech, à leur faire savoir que la révolution croissante des cryptomonnaies au fil des années apporte de grands avantages à l'humanité et qu'il s'agit d'une réalité qu'il convient d'utiliser à bon escient.

Contact

213-805-6970