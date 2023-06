Le conseiller à la sécurité nationale du président Joe Biden, Jake Sullivan, se rendra en Inde la semaine prochaine pour les derniers préparatifs avant la visite d'État du Premier ministre Narendra Modi à Washington à la fin du mois, ont déclaré à Reuters de hauts responsables américains.

Washington s'efforce d'approfondir les liens avec la plus grande démocratie du monde, en forgeant des liens militaires et industriels avec le pays d'Asie du Sud en tant que contrepoids clé à la domination de la Chine, même si les deux démocraties divergent sur la façon de traiter l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

"La visite du premier ministre est l'occasion pour le président d'affirmer sa vision des États-Unis et de l'Inde comme les partenaires les plus proches au monde", a déclaré l'un des responsables à propos de la visite d'État, qui comprend un dîner à la Maison-Blanche le 22 juin.

"Le voyage du conseiller à la sécurité nationale en Inde la semaine prochaine se concentre en grande partie sur ce sujet, sur l'examen des résultats et sur la nécessité de s'assurer que nous allons dans la bonne direction."

La Maison-Blanche n'a pas annoncé le voyage de M. Sullivan et les responsables ont refusé d'être nommés.

En mai dernier, MM. Biden et Modi ont annoncé une "initiative bilatérale sur les technologies critiques et émergentes", baptisée "iCET", invitant leurs gouvernements à collaborer dans le domaine des technologies de pointe, de l'intelligence artificielle (IA) aux puces à semi-conducteurs et à l'informatique quantique, en particulier dans le domaine de la défense.

Dans le cadre de cette initiative, l'administration Biden est sur le point de signer un accord qui permettrait à General Electric de produire dans ce pays les moteurs d'avion qui équipent les appareils militaires indiens, a rapporté Reuters le 31 mai.

"Je pense que nous avançons dans cette direction de manière satisfaisante", a déclaré le responsable américain mercredi. "Nous allons bientôt le notifier au Congrès.

L'Inde, premier importateur d'armes au monde, dépend de la Russie pour près de la moitié de ses approvisionnements militaires et a acheté des avions de chasse, des chars, des sous-marins nucléaires et un porte-avions au fil des décennies.

Washington s'est empressé de répondre davantage aux besoins de l'Inde en matière de défense et de chercher à obtenir le soutien de l'hôte du Groupe des 20 (G20) pour faire pression sur la Russie en raison de la guerre en Ukraine.