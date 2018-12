par Tangi Salaün

PARIS, 26 décembre (Reuters) - Lorsqu'elle a entamé en 1960 dans la région de Gombe, sur les rives du lac Tanganyika, dans l'ouest de la Tanzanie, l'étude comportementale qui a révolutionné les connaissances sur les chimpanzés, Jane Goodall aime à rappeler qu'elle avait pour seuls outils "un cahier, un stylo et une paire de jumelles".

Soixante ans plus tard, l'éthologue britannique fait appel aux compétences des entreprises les plus en pointe dans le domaine des nouvelles technologies et des objets connectés, des géants américains comme Google, Microsoft ou la Nasa à la start-up française Sigfox.

Entre temps, Jane Goodall a compris face au déclin rapide du nombre de chimpanzés - passés de deux millions à la fin du XXe siècle à 300.000 aujourd'hui - qu'elle ne pourrait pas sauver les grands singes sans associer les populations locales à sa démarche, quels que soient les moyens mis en oeuvre.

Cette approche est depuis près de deux décennies au coeur de la stratégie de protection des grands singes mise en place par l'Institut Jane Goodall en Tanzanie et dans d'autres pays d'Afrique équatoriale.

"Les nouvelles technologies ne sont pas seulement au service des animaux mais aussi des communautés qui vivent près des parcs car la survie des uns ne va pas sans le bien-être des autres", a expliqué Jane Goodall à Reuters lors d'un passage à Paris la semaine dernière.

"En sensibilisant les villageois à la protection de leur environnement et en leur donnant les moyens d'en être des acteurs, on fait d'eux des partenaires", insiste-t-elle.

Pour parvenir à cet objectif, le JGI a été en 2009 une des premières organisations à équiper les villageois de tablettes et smartphones, appareils dont le développement était à l'époque encore balbutiant, pour les associer au relevé d'informations visant à lutter contre la déforestation et à ses conséquences pour l'homme (érosion, perte de ressources, etc.)

CHANGER LES PRATIQUES

"Le projet s'est concentré dès le début sur les communautés, en considérant les outils technologiques comme un élément de la prise de décision qui tient compte des facteurs locaux, qu'ils soient culturels, sociaux ou politiques", explique Lilian Pintea, vice-président du JGI. "Les solutions importées et imposées d'en haut ne fonctionnent pas."

Le biologiste américain dirige depuis vingt ans le programme de "conservation science" de l'Institut. Pour lui, le point de bascule se situe en 2002, "lorsque nous avons montré aux villageois des photos satellite du parc de Gombe décrivant l'évolution de la déforestation. Cela les a aidés à prendre conscience de leur environnement, et nous à comprendre à quoi ils sont le plus attachés et ce qui peut les motiver à changer leurs pratiques."

C'est de là qu'est venue l'idée de permettre aux habitants de devenir des acteurs à part entière en choisissant les informations qu'ils enregistrent dans leur tablette, équipée d'applications développées pour répondre à leurs besoins, comme Global Forest Watch.

Ces informations sont chargées sur un "cloud", combinées aux données scientifiques et restituées grâce aux technologies géospatiales sous forme d'une cartographie complète. L'objectif étant de fournir aux autorités compétentes les moyens de prendre des décisions rapides et efficaces.

L'ensemble du processus fait sourire Jane Goodall. "Quand j'étais enfant, dit-elle, un nuage donnait de la pluie, de nos jours il produit des données."

La primatologue n'a pas fini de s'en amuser: grâce à un financement de 20 millions de dollars de l'USAID, l'expérience de Gombe va être élargie à partir de l'an prochain à un vaste territoire de plus de 20.000 km2 qui entoure le parc, récemment proclamé Réserve de Biosphère par l'Unesco.

