La secrétaire au Trésor américain, Janet Yellen, a déclaré mardi que les données de l'indice des prix à la consommation pour le mois de janvier montraient des progrès dans la lutte contre l'inflation, malgré une hausse du coût du logement qui a fait augmenter l'indice plus que ne le prévoyaient les économistes.

Mme Yellen, qui s'exprimait lors d'un événement organisé dans un hôpital de Pittsburgh, s'est concentrée sur le chiffre de l'inflation de l'IPC de 3,1 % en glissement annuel, et non sur la hausse surprise de 0,3 % d'un mois sur l'autre en janvier.

"Le rapport de ce matin sur l'IPC montre qu'en janvier, l'indice global des prix à la consommation est tombé à 3,1 %. C'est six points de pourcentage en dessous de son pic de juin 2022", a-t-elle déclaré. "Dans le même temps, la récession qui, selon de nombreux prévisionnistes, serait nécessaire pour faire baisser l'inflation, ne s'est pas matérialisée.

L'inflation à la consommation, plus élevée que prévu, a contribué à faire baisser les actions à Wall Street, repoussant les attentes du marché en matière de réduction des taux d'intérêt de la Réserve fédérale. Les données étaient quelque peu en contradiction avec le discours récent de Mme Yellen selon lequel un "atterrissage en douceur" de l'économie américaine était en cours, avec une inflation maîtrisée et une croissance des salaires supérieure aux prix poussés à la hausse par l'inflation post-pandémique élevée.

RÉDUIRE LES COÛTS DE SANTÉ

Mme Yellen s'en est tenue à cette ligne de conduite lors de son intervention à l'hôpital West Penn de Pittsburgh, où elle a évoqué les efforts déployés par l'administration du président Joe Biden pour réduire les coûts de la santé.

"Nous avons fait des progrès significatifs dans notre lutte contre l'inflation, les prix des principales dépenses des ménages, comme l'essence, les œufs et les billets d'avion, ayant baissé", a déclaré Mme Yellen, ajoutant que l'économie américaine continuait de croître grâce à un marché du travail historiquement fort.

Mme Yellen a parcouru les États-Unis cette année pour promouvoir les politiques économiques de M. Biden, qu'il s'agisse des crédits d'impôt pour l'amélioration de l'efficacité énergétique des ménages à Boston, financés par la loi de 2022 sur la réduction de l'inflation (IRA), ou des programmes de formation professionnelle financés par la loi de 2021 sur le plan de sauvetage américain (American Rescue Plan Act).

À Pittsburgh, Mme Yellen a mis l'accent sur les dispositions de l'IRA qui permettent à Medicare, le programme de soins de santé pour les personnes âgées et les handicapés, de négocier les prix des principaux médicaments sur ordonnance, ce qui devrait réduire le déficit de plus de 95 milliards de dollars sur une décennie.

Les crédits d'impôt accordés par l'IRA ont permis de réduire les primes d'assurance maladie, ce qui a permis à 15 millions d'Américains d'économiser en moyenne 800 dollars par an, a indiqué Mme Yellen. L'IRA plafonne également les frais d'insuline des bénéficiaires de Medicare à 35 dollars par mois, et le plafonnement des frais de médicaments sur ordonnance de Medicare devrait permettre d'économiser 400 dollars par an et par personne, a-t-elle ajouté.

"Des soins de santé abordables renforcent la sécurité financière des familles de la classe moyenne. Cela permet aux Américains et à notre pays d'économiser de l'argent", a déclaré Mme Yellen. (Reportage de David Lawder ; Rédaction de Paul Simao)