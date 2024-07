La secrétaire d'État au Trésor, Janet Yellen, interrogée mardi sur l'existence de signes de déclin mental chez le président Joe Biden, a déclaré que ce dernier était extrêmement efficace dans les réunions auxquelles elle participait, y compris avec des dirigeants étrangers.

"Le président est extrêmement efficace dans les réunions auxquelles j'ai participé avec lui", a déclaré Mme Yellen aux membres de la commission des services financiers de la Chambre des représentants. "Cela inclut de nombreuses réunions internationales qui durent plusieurs heures, comme celles qu'il a eues avec le président chinois Xi (Jinping).

Mme Yellen a refusé de préciser quand elle l'avait rencontré pour la dernière fois en personne.

Elle a ajouté qu'elle n'avait pas connaissance de discussions entre les secrétaires de cabinet sur la possibilité d'invoquer le 25e amendement de la Constitution des États-Unis, qui permet au vice-président et aux membres du cabinet de déclarer que le président n'est pas en mesure de s'acquitter des pouvoirs et des devoirs de sa charge et de transférer le poste au vice-président. Le représentant républicain Mike Lawler de New York a demandé à Mme Yellen si elle avait constaté un déclin mental ou cognitif chez M. Biden, 81 ans, compte tenu des inquiétudes soulevées après son débat du 27 juin contre le républicain Donald Trump, au cours duquel il était apparu fragile et avait parfois perdu le fil de ses pensées.

La représentante Joyce Beatty, démocrate de l'Ohio, a interrompu les questions de Mme Lawler, demandant que le témoignage de Mme Yellen soit rayé du procès-verbal puisqu'elle n'était pas médecin, ce qui a incité le républicain Blaine Luetkemeyer, qui présidait l'audition, à interrompre toute discussion sur la question. M. Biden doit faire face aux critiques de certains démocrates qui estiment qu'il n'a pas l'acuité mentale nécessaire pour être leur candidat contre M. Trump lors de l'élection présidentielle du 5 novembre. M. Biden insiste sur le fait qu'il n'abandonnera pas sa campagne, qualifiant le débat de "mauvais épisode".

La Maison-Blanche a déclaré lundi que M. Biden n'était pas traité pour la maladie de Parkinson et qu'il n'avait pas consulté de neurologue en dehors de ses visites médicales annuelles. Elle a ajouté que ses médecins n'avaient vu aucune raison de procéder à un test cognitif.

Auparavant, on avait appris qu'un spécialiste de la maladie de Parkinson s'était rendu à la Maison-Blanche à huit reprises entre août et mars. (Reportage de David Lawder et Andrea Shalal à Washington, édition de Franklin Paul et Matthew Lewis)