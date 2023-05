La plupart des banques américaines, y compris celles dont le cours des actions est sous pression, seraient en mesure de rembourser les déposants non assurés s'ils commençaient à fuir, a déclaré vendredi Janet Yellen, secrétaire d'État au Trésor, ajoutant que le Trésor surveillait attentivement la situation.

Mme Yellen a déclaré à Bloomberg TV que les trois banques régionales qui ont fait faillite au cours des derniers mois avaient tendance à enregistrer des pertes substantielles et une proportion très élevée de dépôts non assurés, mais que le système bancaire dans son ensemble était bien capitalisé et continuait à afficher des "bénéfices très solides".