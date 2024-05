La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a déclaré mardi que les États-Unis et l'Europe devaient répondre aux politiques industrielles de la Chine d'une "manière stratégique et unie" afin de préserver la viabilité des fabricants de part et d'autre de l'Atlantique.

Dans ses remarques sur l'importance de l'alliance américano-européenne à Francfort, Mme Yellen a déclaré que la surcapacité industrielle de la Chine menaçait les entreprises américaines et européennes, ainsi que le développement industriel des pays émergents.

"La politique industrielle de la Chine peut sembler lointaine alors que nous sommes assis dans cette salle, mais si nous ne réagissons pas de manière stratégique et unie, la viabilité des entreprises dans nos deux pays et dans le monde entier pourrait être menacée", a-t-elle déclaré.