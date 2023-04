La secrétaire au Trésor Janet Yellen exposera jeudi les principaux objectifs de l'administration Biden pour les relations économiques entre les Etats-Unis et la Chine dans un discours à Washington, a annoncé le Trésor mardi, alors que les tensions entre les deux plus grandes économies du monde ont empêché la tenue de réunions de haut niveau.

Mme Yellen, qui a déclaré la semaine dernière qu'elle espérait toujours se rendre à Pékin pour rencontrer ses nouveaux homologues économiques chinois, prononcera un discours à la School of Advanced International Studies de l'Université Johns Hopkins, a indiqué le Trésor dans un communiqué.

Le discours de Mme Yellen détaillera les priorités économiques de l'administration Biden à l'égard de la Chine, notamment décrocher les intérêts de sécurité nationale des États-Unis, favoriser une concurrence "saine" et coopérer, dans la mesure du possible, sur des questions mondiales telles que le changement climatique, l'allégement de la dette et la stabilité macroéconomique.

Mme Yellen devrait également mettre l'accent sur la vigueur de l'économie américaine.

"Au cours de son intervention, Mme Yellen soulignera que, dans leurs relations bilatérales avec la Chine, les États-Unis sont confiants dans la solidité fondamentale et durable de leur économie", a déclaré le ministère des finances, ajoutant qu'elle évoquerait les investissements de nature à stimuler la croissance dans les infrastructures, la fabrication de semi-conducteurs de pointe et les technologies énergétiques propres.

La programmation de ce discours fait suite aux réunions de printemps du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale de la semaine dernière, au cours desquelles Mme Yellen a rencontré des responsables financiers chinois, notamment le gouverneur de la Banque populaire de Chine, M. Yi Gang, lors de réunions plénières et d'une table ronde consacrée aux moyens d'accélérer l'allégement de la dette des pays pauvres.

Après la rencontre du président américain Joe Biden avec le président chinois Xi Jinping lors du sommet du G20 à Bali, Mme Yellen a eu plusieurs interactions avec ses homologues chinois, notamment une réunion en janvier à Zurich avec le vice-premier ministre de l'époque, Liu He, au cours de laquelle ils ont convenu d'améliorer la communication sur les questions macroéconomiques et financières.

Depuis, les réunions en personne ont été retardées par la controverse suscitée par l'atterrissage d'un ballon de surveillance chinois qui a traversé la partie continentale des États-Unis et par les tensions provoquées par la rencontre entre la présidente de Taïwan, Tsai Ing-wen, et le représentant de la Chambre des représentants des États-Unis, Kevin McCarthy.

Un fonctionnaire du Trésor a déclaré que le discours arrive à un temps utile, juste après que Mme Yellen se soit également entretenue la semaine dernière avec ses homologues des démocraties du G7, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. La nouvelle équipe de direction économique de la Chine, dirigée par le remplaçant de Liu, le vice-premier ministre He Lifeng, est également concernée par ces remarques.

Mme Yellen exposera les priorités des États-Unis pour "décrocher nos intérêts en matière de sécurité nationale et protéger les droits de l'homme, notamment en prenant des mesures ciblées pour faire avancer nos intérêts vitaux lorsque cela est nécessaire", a indiqué le ministère des finances,

Elle insistera également sur la nécessité d'une "concurrence économique saine et mutuellement bénéfique, avec des règles du jeu équitables pour les travailleurs et les entreprises américains, notamment en travaillant avec nos alliés pour faire pression sur la Chine en ce qui concerne ses pratiques économiques déloyales", a ajouté le ministère des finances.