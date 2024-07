La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a lancé samedi un nouvel effort avec les gouvernements du bassin de l'Amazone pour perturber les financements illicites qui alimentent les crimes contre la nature, notamment la récolte illégale d'arbres et d'autres plantes, de minéraux et d'espèces sauvages.

Mme Yellen a déclaré que cette initiative visait à renforcer la coopération entre les ministères des finances, les organismes chargés de l'application de la loi et d'autres entités du Brésil, de la Colombie, de l'Équateur, de la Guyane, du Pérou, du Suriname et des États-Unis, afin d'améliorer la formation à la détection des réseaux de financement illicite opérant dans la région.

Ces efforts pourraient déboucher sur des sanctions à l'encontre des groupes responsables, en les coupant du système financier basé sur le dollar, a déclaré Mme Yellen lors de l'annonce de cette collaboration à Belem, ville brésilienne située à la porte de l'Amazonie et qui accueillera la conférence sur le climat COP 30 en 2025.

"À l'échelle mondiale, on estime que les crimes contre la nature génèrent des recettes de l'ordre de centaines de milliards de dollars par an et impliquent souvent une utilisation abusive du système financier américain", a déclaré Mme Yellen, ajoutant que ce trafic perturbe l'équilibre écologique de la forêt amazonienne, les moyens de subsistance des communautés locales et les économies nationales de la région.

L'initiative de la région amazonienne contre la finance illicite visera à renforcer la formation, la coopération et le partage d'informations afin de permettre aux services répressifs et financiers de mener des enquêtes sur le blanchiment d'argent à l'encontre des organisations criminelles transnationales, des cartels de la drogue et d'autres groupes.

Les États-Unis et le Brésil organiseront une réunion régionale dans les mois à venir pour définir les priorités du groupe et le Trésor organisera des séances de formation pour renforcer les capacités des enquêteurs, a indiqué Mme Yellen.

Le Trésor américain poursuivra également des enquêtes conjointes avec les pays participants contre les groupes responsables de crimes contre la nature.

Mme Yellen a déclaré que le Trésor ne se faisait "aucune illusion sur le défi auquel nous sommes confrontés. Il y a encore beaucoup de travail à faire.

"Mais le renforcement de la coordination entre les États-Unis et nos partenaires régionaux contribuera à protéger l'intégrité du système financier international, tout en ciblant une menace majeure pour la biodiversité", a-t-elle ajouté. (Reportage de David Lawder ; Rédaction de Rod Nickel)