CANTON, Chine, 5 avril (Reuters) - La surcapacité industrielle chinoise fait peser de nouveaux risques sur l'économie mondiale, a déclaré vendredi la secrétaire au Trésor américaine, Janet Yellen, qui entame une visite de quatre jours en Chine.

Le pays est trop large pour créer beaucoup de croissance grâce à l'exportation, et la Chine profiterait d'une réduction de ses capacités industrielles excédentaires qui étouffent les autres économies, a expliqué Janet Yellen devant une quarantaine de représentants de la Chambre de commerce américaine de Canton.

"La surcapacité n'est pas un problème, mais elle s'est accrue et nous voyons de nouveaux risques émerger", a-t-elle précisé, ajoutant qu'elle en parlerait au cours de ses réunions prévues avec des responsables chinois cette semaine.

La responsable doit notamment rencontrer le vice-Premier ministre, He Lifeng.

L'administration américaine s'inquiète de la surproduction chinoise de véhicules électriques, de panneaux solaires, de semiconducteurs et d'autres biens manufacturés qui inondent les marchés mondiaux alors que la demande domestique est en berne. Janet Yellen compte arguer qu'une telle situation n'est pas saine pour l'économie chinoise et les producteurs de pays tiers.

Elle a rencontré vendredi le gouverneur de la province du Guangdong, Wang Weizhong, et lui a déclaré que les entreprises américaines devaient "pouvoir jouer à règles égales", et qu'il fallait que Washington et Pékin maintiennent une communication claire et directe sur les points de désaccord, dont les problèmes de surcapacité.

L'un des objectifs de la visite est aussi de mettre en place des "canaux de communication résistants" entre Chine et Etats-Unis, a détaillé Janet Yellen.

TARIFS DOUANIERS

Certains experts estiment que la position américaine de plus en plus critique à l'égard des exportations chinoises mènera à une hausse des tarifs douaniers pour protéger l'industrie verte américaine des produits chinois à bas coût.

Janet Yellen n'a pas fait mention de ces taxes, mais a déclaré qu'elle n'excluait pas de prendre certaines mesures pour protéger les secteurs des véhicules électriques, des batteries et des panneaux solaires, entre autres, de la compétition chinoise.

Le Trésor ne prévoit pas de changement de politique à l'égard de la Chine à l'issue de la visite. Les responsables américains estiment néanmoins important de souligner les risques que font peser le surinvestissement chinois dans certains secteurs et une faible demande locale.

Juste avant la visite de Janet Yellen, des responsables du commerce américains et chinois s'étaient rencontrés à Washington, la sous-secrétaire américaine du Commerce, Marisa Lago, exprimant de "fortes inquiétudes quant aux surcapacités croissantes de la Chine dans plusieurs secteurs industriels".

Le vice-ministre du Commerce chinois, Wang Shouwen, s'est quant à lui inquiété des taxes sur les importations chinoises, les sanctions américaines et le traitement "injuste" des entreprises chinoises.

Si les tensions sino-américaines se sont accrues, Janet Yellen a néanmoins évoqué la coopération entre les deux pays.

Un groupe constitué d'experts américains et chinois a ainsi travaillé à limiter les impacts qu'aurait une faillite bancaire dans l'une ou l'autre économie.

Etats-Unis et Chine travaillent également ensemble dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le changement climatique, a précisé la secrétaire. (Reportage David Lawder, avec Chen Aizhu à Singapour, version française Corentin Chappron, édité par)

