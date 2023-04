La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, fera pression cette semaine pour que soient résolues d'urgence les demandes de restructuration de la dette souveraine de la Zambie et du Ghana, et pour que soit conclu le traitement de la dette du Sri Lanka, a déclaré le Trésor lundi.

Mme Yellen, qui doit rencontrer ses homologues du monde entier lors des réunions de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international cette semaine, insiste également pour que des mesures concrètes soient prises afin d'accélérer le processus global d'allègement de la dette et de le rendre plus transparent, a déclaré un haut fonctionnaire du Trésor à la presse.

"Au cours de la semaine, la secrétaire d'État Yellen maintiendra l'urgence d'une résolution rapide des cas relevant du cadre commun, comme la Zambie et le Ghana, afin d'éliminer le surendettement et de favoriser la croissance dans les pays en développement", a déclaré le ministère des finances. Le Sri Lanka, la Zambie et le Ghana ont déjà fait défaut sur leur dette extérieure et s'efforcent de revoir leur dette avec leurs créanciers.

Le haut fonctionnaire du Trésor a déclaré qu'il n'était pas certain que la demande spécifique de la Zambie progresse cette semaine, ajoutant que "cela dépendait d'une certaine manière de la Chine".

Mme Yellen et d'autres responsables du G7 ont souvent critiqué la lenteur de la Chine à traiter des cas spécifiques de traitement de la dette au titre du cadre commun du G20, bien qu'ils aient salué l'accord récent de la Chine à fournir des garanties de financement au Sri Lanka, qui n'était pas éligible au titre du plan du G20.

"Les progrès sont parfois beaucoup plus lents et frustrants qu'on ne le souhaiterait, mais ils n'en restent pas moins des progrès", a déclaré le haut fonctionnaire à la presse, notant que les garanties de financement de la Chine pour le Sri Lanka ont ouvert la voie à un programme de prêts du FMI.

Mme Yellen abordera la question de la dette lors de réunions distinctes avec des représentants du groupe des principales économies du G20 et de la table ronde mondiale sur la dette souveraine, mercredi, a indiqué le haut fonctionnaire.

Le responsable a exprimé l'espoir que la réunion de la table ronde mondiale sur la dette souveraine du 12 avril aboutirait à des "réalisations concrètes". "Ce que nous recherchons, ce sont des mesures concrètes qui permettront au processus de fonctionner plus rapidement et de manière plus transparente. Et quelque chose que les pays débiteurs puissent regarder et comprendre plus clairement ... combien de temps les choses vont prendre.

Un nombre record de pays en développement sont menacés par une crise de la dette, en raison de l'inflation galopante, de l'escalade des coûts d'emprunt et de la vigueur du dollar, qui font grimper le coût du remboursement des prêts et de la collecte d'argent frais pour les pays emprunteurs.

La semaine dernière, la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, s'en est également prise à la Chine, déclarant qu'elle avait dit au nouveau dirigeant économique du pays que Pékin devait "accélérer" son travail sur les demandes de restructuration de la dette.

Le directeur de la Banque mondiale, David Malpass, a déclaré lundi qu'il espérait que les réunions organisées cette semaine avec des responsables chinois permettraient de "briser la glace" en ce qui concerne l'allégement de la dette des pays pauvres, qui fait cruellement défaut.

Mme Yellen n'a pas prévu de réunions officielles avec ses homologues chinois, mais le responsable américain a déclaré que les responsables de l'administration Biden et de la Chine poursuivraient le dialogue "dans la mesure du possible".