En attendant quelques résultats d'entreprises et des statistiques macro aux Etats-Unis aujourd'hui, les marchés actions ont affiché des parcours très disparates en début de semaine, avec deux constantes : la technologie brille et la Chine sème le trouble. Ce matin, on détaille les grandes évolutions de la veille, de LVMH à ArgenX en passant par Broadcom, auxquelles viennent s'ajouter une digression sur les titres d'articles et le retour des promoteurs chinois sous les feux de la rampe.

Le plus dur quand on écrit des matinales quotidiennes, en dehors bien sûr de se lever à des heures indues, est de trouver un titre. Un titre percutant, voire percutant et rigolo, renforce significativement l'audience d'un article. Un très bon papier avec un titre bof peut facilement passer à la trappe. Quand on cherche le titre optimal tous les jours, on se heurte vite à pas mal de petits problèmes : le format doit être court, il faut éviter de faire revenir trop souvent les formules qui fonctionnent, et les sujets en finance sont très récurrents. Faire cinquante variations avec les thèmes "banque centrale" ou "inflation" est assez douloureux à vivre (et sans doute à lire pour vous). Souvent, on peut se raccrocher à un événement qui va permettre de donner le ton. Parfois, des personnalités fortes offrent une planche de salut. Je me souviens par exemple que mes tourments de titraille étaient largement adoucis quand Donald Trump était aux affaires. L'ex-président américain était si outrancier en tout qu'il donnait régulièrement de la matière. Même situation avec des gars comme Elon Musk. Une chose dont je suis sûr en tout cas, c'est que dans le domaine des titres, il faut aussi éviter de tomber dans la facilité ou dans le mauvais goût. J'ai un super exemple de vacuité cosmique sous le coude, pioché hier parmi les dizaines de commentaires d'intermédiaires financiers que je reçois tous les jours. Une gestion dont je tairai le nom a titré son analyse "Le monde se réchauffe, mais au moins l'inflation commence à se refroidir". Sans aucune trace de second degré dans la suite du commentaire. Le jour où j'en sors un comme ça, vous pouvez utiliser les réseaux sociaux pour m'injurier.

Les marchés actions sont partis dans tous les sens hier, emmenés par leurs leaders. Enfin je devrais peut-être dire "emportés" plus que "emmenés", pour introduire une connotation négative sur certains marchés européens. Par exemple, le CAC40 français a été emporté par la chute de son compartiment luxe, décidément très nerveux. Les grands noms comme LVMH, Hermès et Kering ont subi le double effet des nouvelles statistiques macroéconomiques médiocres en Chine, la vache à lait du secteur, et de performances décevantes du concurrent suisse Compagnie Financière Richemont. Le Genevois a publié une croissance trimestrielle tout juste inférieure aux prévisions, mais l'annonce fait tâche dans un secteur qui est obligé de dépasser les attentes pour justifier son opulente valorisation. La publication de Richemont montre aussi que les performances sont en demi-teinte aux Etats-Unis, autre marché stratégique du secteur. Je pense que les analystes ne s'y attendaient pas trop, ce qui a contribué à ouvrir un nouveau front de prudence sur le luxe.

Pendant ce temps aux Etats-Unis, les indices ont continué (pour le Dow Jones) ou repris (pour le S&P500 et le Nasdaq) leur marche en avant. Le compartiment technologique a été emmené par la légion de l'intelligence artificielle, Nvidia et Broadcom notamment, ainsi que par Tesla. Les investisseurs US attendent les résultats trimestriels d'entreprises avec une certaine sérénité. Ils ont été confortés par les commentaires de la patronne des finances américaines, Janet Yellen, qui a estimé dans un entretien accordé à Bloomberg que les Etats-Unis ne devraient pas entrer en récession. J'ignore si cette déclaration de l'ancienne patronne de la Fed a fait s'étouffer son successeur, qui s'emploie depuis des mois à balancer des tonnes d'eau glacée sur la surchauffe économique américaine pour éteindre l'inflation. Mais force est de constater que le marché préfère écouter Janet plutôt que Jerome.

Je termine avec la Belgique, puisque l'indice Bel20 a détonné hier dans le paysage avec un gain de 3,4% à la cloche. Et pas parce qu'Euronext Bruxelles a mal compté après avoir pris une cuite à la Jupiler, mais parce que l'un des poids-lourds de l'indice, ArgenX, s'est envolé de 31%. La société de biotechnologie pesait 10% de l'indice avant la hausse. Euronext m'apprend ce matin que son poids est monté à 15,3%, pour une capitalisation de 24,5 Mds€ qui en fait la première biotech européenne devant Genmab. ArgenX a obtenu de très bons résultats en phase II avec son candidat-médicament Vyvgart Hytrulo dans la PIDC, qui renforcent son statut de success-story du secteur en Europe. Pour une présentation récente de la société sur Zonebourse, c'est là.

L'actualité du jour sera dominée par une série de statistiques aux Etats-Unis cet après-midi et par les résultats de quelques sociétés emblématiques de leurs secteurs : Novartis ce matin en Europe pour la santé ou Bank of America, Morgan Stanley et Charles Schwab aux Etats-Unis pour la finance.

Sur les marchés d'Asie Pacifique, l'incapacité de la Chine à accélérer reste le sujet dominant, d'autant que les inquiétudes sur le secteur immobilier ont l'air de refaire surface. Le promoteur China Evergrande refait parler de lui à cause de vives pertes, tandis que son concurrent Dalian Wanda a alerté sur la faiblesse du financement d'une de ses filiales. Bilan des courses dans la région ? Le Japon gagne 0,2% après une journée fériée, mais la Chine est dans le rouge. Comme souvent, les trajectoires ne sont pas tout à fait identiques sur le continent (-0,1% sur le CSI300) et à Hong Kong, où le Hang Seng, plus réactif, perd 1,8% ce matin. La Corée du Sud, l'Australie et Taiwan reculent de 0,3 à 0,5%. L'Inde se maintient à flots avec un gain de 0,3% pour le Nifty en séance. Les indicateurs avancés américains et européens évoluent autour de l'équilibre en préouverture.

Les temps forts économiques du jour

Quatre indicateurs made in USA aujourd'hui : les ventes de détail (14h30) et la production industrielle de juin (15h15), puis les stocks des entreprises de mai et l'indice NAHB des prix immobiliers de juillet (16h00). Tout l'agenda ici.

L'euro se renforce à 1,1254 USD. L'once d'or remonte au contact de 1960 USD. Le pétrole se stabilise, avec un Brent de Mer du Nord à 78,75 USD le baril et un brut léger américain WTI à 74,39 USD. Le rendement de la dette américaine sur 10 ans atteint 3,80%. Le bitcoin revient sur la zone de 30 000 USD.

Les principaux changements de recommandations

Adidas : DZ Bank reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 165 à 168 EUR.

Air Liquide : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 189 à 183 EUR.

Arkema : Barclays reste à pondération en ligne avec un objectif de cours réduit de 120 à 118 EUR.

BNP Paribas : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 86 à 89 EUR.

Burberry : Citigroup reste neutre avec un objectif de cours réduit de 2300 à 2160 GBp.

Compagnie Financière Richemont : J.P. Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 190 à 185 CHF.

Ericsson : Oddo BHF reste à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 50 à 45 SEK.

EssilorLuxottica : Goldman Sachs reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 194 à 190 EUR.

Fortum : Citigroup passe de neutre à acheter en visant 13,60 EUR.

Hermès : Goldman Sachs reste à vendre avec un objectif de cours réduit de 1365 à 1340 EUR.

Investor AB : SEB passe de conserver à acheter en visant 225 SEK.

L'Oréal : Morgan Stanley reprend le suivi à pondération en ligne en visant 450 EUR.

Mytilineos : Morgan Stanley démarre le suivi à surpondérer en visant 43 EUR.

Nemetschek : Citigroup reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 80 à 78 EUR.

Nokia : Oddo BHF reste neutre avec un objectif de cours réduit de 4,80 à 4 EUR.

Nordea : ABG reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 150 à 153 SEK.

OCI : J.P. Morgan reste neutre avec un objectif de cours réduit de 31,80 à 24 EUR.

Orion : passes d'alléger à accumuler en visant 40 EUR.

SES-Imagotag : Berenberg reprend le suivi à l'achat avec un objectif de cours relevé de 175 à 215 EUR.

Sika : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 328 à 322 CHF.

TFF Group : Berenberg reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 46 à 53 EUR.

Umicore : Barclays reste à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 33 à 31 EUR.

Wolters Kluwer : J.P. Morgan reste neutre avec un objectif de cours relevé de 117 à 118 EUR.

Yara : J.P. Morgan reste neutre avec un objectif de cours réduit de 470 à 430 NOK.

En France

Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)

Aramis confirme ses objectifs 2023 après ses trimestriels.

Catana amélioré de 32% ses revenus sur neuf mois.

Annonces importantes (et moins importantes)

AstraZeneca et Sanofi obtiennent le feu vert de la FDA pour leur vaccin contre le VRS chez les nourrissons.

Casino poursuit ses discussions avec Kretinsky, Fimalac et Attestor pour se renflouer.

Ipsos acquiert Big Village Australia.

Transgene récupère 15,3 M€ après une cession de participation dans une biotech chinoise.

Metadvertise devient Sirius Media et change de mnémonique en ALSRS.

Les Forges de Tarbes (Europlasma) vont vendre des ébauchés pour des obus de 155mm destinés à l'Ukraine.

Elles ont publié / Elles doivent publier :Virbac, Covivio, Altheora, Genoway, Streamwide…

Dans le monde

Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)

ATOSS Software révise ses prévisions de résultats pour l'année 2023 à la hausse.

Novartis relève ses perspectives pour l'ensemble de l'année et lance un nouveau programme de rachat d'actions. La scission de Sandoz est validée.

Annonces importantes (et moins importantes)