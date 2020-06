Janus Henderson Investors lance le fonds Diversified Alternatives Global Multi-strategy fund

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Janus Henderson Investors annonce le lancement d’un nouveau fonds global multi-stratégies investissant dans toute une palette d’actifs alternatifs. La stratégie est actuellement gérée comme un hedge fund domicilié dans les îles Caïmans et le lancement d'aujourd'hui rend la stratégie plus accessible aux investisseurs du monde entier.Il offrira une exposition diversifiée à des actifs alternatifs et cherchera à minimiser le risque grâce à des stratégies spécifiques de protection du portefeuille. Très peu corrélé aux performances des grandes classes d'actifs, il offrira aux investisseurs une protection diversifiée dans le cadre d'un portefeuille équilibré.Le fonds investira dans diverses classes d'actifs - actions et obligations et les dérivés associés ou encore matières premières, via un éventail complémentaire de stratégies d'investissement. Les gérants auront également recours à des stratégies de protection, dont le double objectif sera de générer des performances positives décorrélées pendant les périodes de tensions sur les marchés et de permettre aux autres stratégies de mieux résister aux perturbations à court terme.Le fonds vise à générer des performances absolues positives, quelles que soient les conditions de marché, sur des périodes de 12 mois et vise une surperformance du monétaire de plus de 7 % par an, avant déduction des frais, sur toute période de 3 ans, avec une volatilité entre 4 et 8 %.