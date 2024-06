Janus Henderson Investors : les actifs titrisés ne sont pas assez compris

Le 25 juin 2024 à 10:26 Partager

"Les investisseurs, aux États-Unis, mais plus particulièrement en dehors des États-Unis, sous-pondèrent considérablement les actifs titrisés". C’est ce qu’a déclaré Seth Meyer, global head of Client Portfolio Management chez Janus Henderson Investors, lors d’un déjeuner de presse organisé le 5 juin 2024 à Paris. "Dès que je commence à évoquer des acronymes à trois lettres, tout le monde commence à paniquer en pensant à la grande crise financière", souligne-t-il. Or ces actifs "ne sont pas assez connus, ne sont pas assez compris, ne sont pas assez suivis".



" Les portefeuilles sont construits en ignorant les actifs titrisés, alors que ceux-ci représentent 14 trillions (14 000 milliards) de dollars aux Etats-unis ", soit presque 10 fois la taille du marché du " high yield " qui représente 1,6 trillion de dollars, indique Seth Meyer. "Si on enlève les hypothèques, qui représentent 9,3 trillions, il reste tout de même 5 trillions de dollars d'actifs titrisés".



"Quelle est la plus grande différence entre la situation de 2008 et celle d'aujourd'hui ?" demande Seth Meyer. "C'est le niveau d'effet de levier que nous permettons d'exercer : non seulement ce niveau est inférieur à ce qu'il était, mais la protection des investisseurs est aussi considérablement plus importante".



"Ce que j'aime dans la configuration actuelle, c'est que les politiques des banques centrales commencent à diverger", affirme Seth Meyer, estimant que "la gestion active va vraiment compter à partir de maintenant", de sorte que "si vous pouvez trouver un gestionnaire qui comprend différentes politiques monétaires, vous pouvez réellement générer des rendements décents ".